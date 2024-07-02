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Іньєста розповів, чого може досягти збірна Іспанії на Євро-2024

2 липня 2024 17:03
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Іньєста поділився думкою про перспективи збірної Іспанії на Євро-2024
Ламін Ямал та Ніко Вільямс танцюють після голу. Фото: Reuters/Wolfgang Rattay
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Колишній півзахисник збірної Іспанії Андрес Іньєста оцінив виступ команди Луїса де ла Фуенте на чемпіонаті Європи. "Червона фурія" виграла всі чотири матчі на турнірі.

У чвертьфіналі Євро-2024 збірна Іспанії зіграє з Німеччиною, нагадує AS.

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Збірна Іспанії не пропустила жодного голу на груповій стадії чемпіонату Європи. Ця команда встановила рекорд, ставши першою збірною, яка забила у плей-офф на континентальній першості чотири голи після того, як пропустила у свої ворота.

Андрес Іньєста
Колишній футболіст "Барселони" та збірної Іспанії Андрес Іньєста. Фото: instagram.com/andresiniesta8/

Що Іньєста сказав про збірну Іспанії

Автор голу у фіналі Кубка Світу-2010 задоволений тим, як "червона фурія" проводить матчі у рамках Євро-2024. Він вважає, що збірна Іспанії має великий атакувальний потенціал, і сподівається, що найкращий матч команди на турнірі ще попереду.

"Все складається найкращим чином. Ця команда грає у футбол, що захоплює. І головне, що вона досягає успіху. Я з нетерпінням чекаю на матч з Німеччиною і високо оцінюю шанси "червоної фурії" на перемогу ", — розповів Іньєста.

Альваро Мората
Футболісти збірної Іспанії радіють перемозі. Фото: Reuters/Fabian Bimmer

Ветеран радий тому, що молоді гравці роблять великий внесок в успіхи команді Луїса де ла Фуенте. Іньєста мріє побачити, як збірна Іспанії знову перемагає на великому турнірі.

У півфіналі Євро-2024 збірна Іспанії зустрінеться із Німеччиною. Матч відбудеться у п'ятницю, 5 липня.

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