Іньєста поділився думкою про перспективи збірної Іспанії на Євро-2024

Іньєста розповів, чого може досягти збірна Іспанії на Євро-2024
Колишній півзахисник збірної Іспанії Андрес Іньєста оцінив виступ команди Луїса де ла Фуенте на чемпіонаті Європи. "Червона фурія" виграла всі чотири матчі на турнірі.
У чвертьфіналі Євро-2024 збірна Іспанії зіграє з Німеччиною, нагадує AS.
Збірна Іспанії не пропустила жодного голу на груповій стадії чемпіонату Європи. Ця команда встановила рекорд, ставши першою збірною, яка забила у плей-офф на континентальній першості чотири голи після того, як пропустила у свої ворота.
Що Іньєста сказав про збірну Іспанії
Автор голу у фіналі Кубка Світу-2010 задоволений тим, як "червона фурія" проводить матчі у рамках Євро-2024. Він вважає, що збірна Іспанії має великий атакувальний потенціал, і сподівається, що найкращий матч команди на турнірі ще попереду.
"Все складається найкращим чином. Ця команда грає у футбол, що захоплює. І головне, що вона досягає успіху. Я з нетерпінням чекаю на матч з Німеччиною і високо оцінюю шанси "червоної фурії" на перемогу ", — розповів Іньєста.
Ветеран радий тому, що молоді гравці роблять великий внесок в успіхи команді Луїса де ла Фуенте. Іньєста мріє побачити, як збірна Іспанії знову перемагає на великому турнірі.
У півфіналі Євро-2024 збірна Іспанії зустрінеться із Німеччиною. Матч відбудеться у п'ятницю, 5 липня.
Нагадаємо, Луніним зацікавився ще один клуб — українець може піти з "Реала".
Бущан піде з "Динамо" — як успіх Грузії на Євро вплинув на кар'єру гравця.
"Кривбас" може перехопити у "Динамо" гравця збірної України.
Роналду встановив антирекорд на Євро-2024 — чим відзначився португалець.
Де Брюйне нахамив журналістам після вильоту Бельгії з Євро-2024.
Читайте Новини.LIVE!