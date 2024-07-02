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Иньеста рассказал, чего может добиться сборная Испании на Евро-2024

2 июля 2024 17:03
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Иньеста поделился мнением о перспективах сборной Испании на Евро-2024
Ламин Ямал и Нико Уильямс танцуют после гола. Фото: Reuters/Wolfgang Rattay
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Бывший полузащитник сборной Испании Андрес Иньеста оценил выступление команды Луиса де ла Фуэнте на чемпионате Европы. "Красная фурия" выиграла все четыре матча на турнире

В четвертьфинале Евро-2024 сборная Испании сыграет с Германией, напоминает AS.

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Сборная Испании не пропустила ни одного гола на групповой стадии чемпионата Европы. Эта команда установила рекорд, став первой сборной, которая забила в плей-офф на континентальном первенстве четыре гола после того, как пропустила в свои ворота. 

Андрес Иньеста
Бывший футболист "Барселоны" и сборной Испании Андрес Иньеста. Фото: instagram.com/andresiniesta8/

Что Иньеста сказал про сборную Испании 

Автор гола в финале Кубка Мира-2010 доволен тем, как "красная фурия" проводит матчи в рамках Евро-2024. Он считает, что сборная Испании обладает большим атакующим потенциалом и надеется, что лучший матч команды на турнире еще впереди. 

"Все складывается лучшим образом. Эта команда играет очень увлекательно. И главное, что она добивается успеха. Я с нетерпением жду матч с Германией и высоко оцениваю шансы "красной фурии" на победу", — рассказал Иньеста. 

Альваро Мората
Футболисты сборной Испании радуются победе. Фото: Reuters/Fabian Bimmer

Ветеран рад тому, что молодые игроки делают большой вклад в успехи команды Луиса де ла Фуэнте. Иньеста мечтает увидеть, как сборная Испании снова побеждает на большом турнире. 

В полуфинале Евро-2024 сборная Испании встретится с Германией. Матч состоится в пятницу, 5 июля. 

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