Нидерланды разгромили Румынию со счетом 3:0 на Евро-2024

Сборная Нидерландов выиграла у Румынии. Фото: x.com/EURO2024

На чемпионате Европы по футболу проходят матчи 1/8 финала. В одном из них сборная Румынии сыграла против Нидерландов.

Команда Румынии уступила сопернику со счетом 0:3, сообщил портал Новини.LIVE.

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Матч Румыния — Нидерланды

Перед игрой Нидерланды были большими фаворитами и подтверждали это все отведенное время. Сначала Симонс пробил издалека и Ницце забрал мяч, а через восемь минут Манн "послал" мяч над дальней девяткой.

Нидерланды открыли счет на 20-й минуте. Симонс сыграл на левый фланг на Гакпо, который затем вошел в штрафную и пробил в ближний угол ворот.

Удвоить счет Нидерланды могли, но не использовали свои шансы. Оранжевые и в штангу пробивали, и из офсайда забивали.

Нидерланды смогли дожать соперника только в последние 10 минут. Сначала на 83-й минуте Гакпо продавил Драгушина на левом фланге, а затем отдал на Малена, забивавшего в пустые ворота.

На 93-й минуте Нидерланды сделали счет разгромным. Мален завершил голом свой рывок к воротам соперника.

В четвертьфинале Нидерланды сыграют с победителем матча Австрия — Турция.

Румыния — Нидерланды — 0:3

Голы: Гакпо, 20, Мален, 83, 90+3

Румыния: Нице — Рациу, Дрегушин, Бурке, Могош (Раковицан, 38) — М. Марин (Чикилдеу, 72) — Ман, Станчу (Олару, 88), Р. Марин, Хаджи (Алибек, 72) — Дрегуш (Михейле, 72).

Главный тренер: Эдуард Иорданеску.

Нидерланды: Вербрюгген — Думфрис, де Врей, ван Дейк, Аке (ван де Вен, 69) — Схаутен (Веерман, 69), Симонс, Рейндерс — Бергвейн (Мален, 46), Депай (Блинд, 90+2), Гакпо ( Веггорст, 85).

Главный тренер: Рональд Куман.

Предупреждение: М. Марин — Думфрис, Мален.

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