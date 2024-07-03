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Турция удержала сенсационную победу над Австрией и вышла в 1/4 финала Евро — видео

3 июля 2024 06:15
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Агабекян Карен
редактор
Турция победила Австрию 2-1 и выходит на Нидерланды в четвертьфинале Евро-2024
Демирал (справа) стал героем матча с Австрией. Фото: x.com/EURO2024
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

В Германии завершились все матчи 1/8 финала чемпионата Европы. В последней игре на этой стадии Австрия сыграла с Турцией.

Матч завершился победой Турции со счетом 2:1, сообщил портал Новини.LIVE.

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Матч Австрия — Турция

Для Австрии холодный душ случился на второй минуте. После углового мяч попал в одного защитника, отпрыгнул ко второму, затем вратарь неудачно отбил мяч на Демирала, который "расстрелял" ворота.

После пропущенного мяча Австрия сразу же создала несколько моментов, но затем удалось успокоить матч.

Во втором тайме события начали активнее развиваться. Сначала моменты были у Австрии, а на 59-й минуте снова после углового забил Демирал. На ближней штанге ветеран сборной выпрыгнул выше всех и забил головой.

Через шесть минут после гола Турции Австрии удалось отквитать один мяч после углового. Пош сбросил на дальнюю штангу на Грегорича, которому никто не мешал забить.

В концовке матча Турция закрылась в защите и отбилась от атак оппонента.

В четвертьфинале сборная Турции сыграет против команды Нидерландов.

Австрия — Турция 1:2 

Голы: Грегорич, 66 — Демирал, 2, 60

Австрия: Пенц — Пош, Дансо, Линхарт (Вебер, 64), Мвене (Прасс, 46) — Зайвальд, Забитцер — Лаймер (Гриллич, 65), Баумгартнер, Шмид (Грегорич, 46) — Арнаутович.

Главный тренер: Ральф Рангник.

Турция: Гюнок — Мюлдюр, Бардакджи, Демирал, Кадыоглу — Юксек (Озджан, 58), Айхан — Йылмаз, Кекчю (Кахведжи, 83), Йылдыз — Гюлер (Йокушлу, 77).

Главный тренер: Винченцо Монтелла.

Предупреждения: Шмид, Линхарт — Кекчю, Юксек.

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