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Португалія — Франція — стартові склади на матч Євро-2024

5 липня 2024 21:05
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Агабекян Карен
редактор
Чвертьфінал Євро-2024: Португалія проти Франції - стартові склади команд
Криштіану Роналду и Діогу Кошта вивели Португалію в чвертьфінал. Фото: УЕФА
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

На чемпіонаті Європи-2024 розпочалася стадія чвертьфіналів. У другій грі 5 липня збірна Португалії зіграє проти команди Франції.

Перед грою команди опублікували стартові склади, передає портал Новини.LIVE.

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Стартові склади на матч Португалія — Франція

Португалія: Кошта — Канселу, Пепе, Діаш, Мендеш — Вітінья, Палінья, Фернандеш — Сілва, Роналду, Леау

Запасні: Патрісіу, Са, Інасіу, Семеду, Сілва, Далот, Перейра, Невеш, Нунес, Невеш, Нету, Феліш, Жота, Фернандеш, Рамуш

Франція: Меньян — Кунде, Упамекано, Саліба, Ернандес — Канте, Чуамені, Камавінга — Грізманн — Коло Муані, Мбаппе

Запасні: Самба, Ареола, Павар, Клосс, Конате, Менді, Заїр-Емері, Фофана, Дембеле, Тюрам, Коман, Баркола, Жиру

Збірна Португалії стала першою у своїй групі та в 1/8 фіналу грала з аутсайдером турніру, командою Словенії. Кріштіану Роналду, як і вся команда, виглядали не найкращим чином. При цьому капітан так і не реалізував пенальті. Коли ж справа дійшла до серії 11-метрових, то завдяки Діогу Кошті вони виграли з рахунком 3:0.  

Франція у своєму квартеті стала другою і в 1/8 фіналу отримала у суперники Бельгію. У надзвичайно нудному матчі все вирішив автогол Вертонгена в кінці основного часу.

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