Іспанія перемогла Німеччину у чвертьфіналі Євро-2024 та вийшла у півфінал

Іспанці святкують переможний гол. Фото: x.com/EURO2024

На чемпіонаті Європи з футболу стартувала стадія чвертьфіналів. У першому матчі збірна Іспанії зіграла проти господарів турніру команди Німеччини.

Іспанія вирвала перемогу у додатковому таймі, повідомив портал Новини.LIVE.

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Матч Іспанія — Німеччина

На четвертій хвилині матчу Кроос спантеличив команду Іспанії, травмувавши Педрі, якого замінив Ольмо. Ця заміна стала вирішальною в матчі.

Іспанці з перших хвилин контролювали м'яч та гру, тоді як німці сподівалися на швидкі контратаки.

У першому таймі матч був не найцікавішим і найяскравіші події почалися в другій половині гри.

На початку другого тайму Ямал із правого флангу покотив м'яч на Ольмо і той низом пробив точно у лівий кут воріт — 1:0.

Після пропущеного року Німеччина побігла відіграватися і лише Гаверц втратив три чудові моменти для взяття воріт.

Німці змогли відігратися за хвилину до завершення основного часу. Міттельштед навісив з лівого флангу, Кімміх скинув м'яч у центр штрафного майданчика, де Вірц від стійки зрівняв рахунок.

В екстратаймах Німеччина домінувала і не раз була близька до забитого м'яча. Але знову вийшла вперед Іспанія. На 119-й хвилині Ольмо навісив із лівого флангу на голову Меріно і той у гарному стрибку переправив м'яч у ворота.

На додаток Німеччина змогла лише заробити червону картку для Карвахаля.

Найскандальніший епізод матчу стався на 107-й хвилині, коли Мусіала з-за меж штрафного майданчика пробив у руку Кукурельї. 100% пенальті, але ані Тейлор, ані суддя на ВАР не побачили порушення.

У півфіналі турніру Іспанія зіграє з переможцем матчу Португалія — Франція.

Іспанія — Німеччина — 2:1

Голи: Ольмо, 51, Меріно, 119 — Віртц, 89.

Іспанія: Унаї Сімон, Карвахаль, Лапорт, Ле Норман (Начо, 46), Кукурелья, Фабіан Руїс (Хоселу, 102), Родрі, Педрі (Ольмо, 8), Вільямс (Меріно, 80), Ямаль (Ферран Торрес, 63) , Мората (Ойарсабаль, 80).

Головний тренер: Луїс де ла Фуенте.

Німеччина: Нойєр, Рюдігер, Та (Мюллер, 80), Раум (Міттельштедт, 57), Кроос, Гюндоган (Фюлкруг, 57), Джан (Андріх, 46), Кімміх, Хавертц (Антон, 90), Сані (Віртц, 46) ), Мусіала.

Головний тренер: Юліан Нагельсман.

Попередження: Ле Норман, Ферран Торрес, Унаї Сімон, Карвахаль, Родрі, Мората, Фабіан Руїс — Рюдігер, Раум, Андріх, Кроос, Міттельштедт, Шлоттербек, Віртц.

Вилучення: Карвахаль (120+5) за другу жовту картку.

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