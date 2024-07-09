Матч Іспанія – Франція: стартові склади на півфінал Євро-2024

Іспанія — Франція — стартові склади на матч півфіналу Євро-2024
На чемпіонаті Європи-2024 з футболу відбудеться перший півфінальний матч. У цій грі Іспанія зіграє із Францією.
Перед матчем команди опублікували стартові склади на гру, повідомив портал Новини.LIVE.
🇪🇸🆚🇫🇷— UEFA EURO 2024 (@EURO2024) July 9, 2024
Spain & France at EURO 2024 so far... #EURO2024 pic.twitter.com/sFzkrdmTeb
Матч Іспанія — Франція
Під час турніру Іспанія показує найкращий футбол. Спочатку вони у складній групі з Італією, Хорватією та Албанією посіли перше місце з трьома перемогами та жодним пропущеним м'ячем.
У 1/8 фіналу піренейці обіграли Грузію (4:1), а у чвертьфіналі господарів турніру — команду Німеччини (2:1).
На відміну від Іспанії, Франція показує на турнірі дуже бляклий і некрасивий футбол. У групі вони стали другими з 5 балами та всього двома забитими м'ячами.
У 1/8 фіналу французи завдяки автоголу зі скрипом пройшли Бельгію (1:0), а у чвертьфіналі після нульової нічиї здолали в серії пенальті Португалію.
Стартові склади:
Іспанія: Сімон — Навас, Фернандес, Лапорт, Кукурелья — Родрі, Руїс — Ямал, Ольмо, Вільямс —Мората
Запасні: Рая, Реміро, Гримальдо, Гарсія, Вівіан, Баена, Субіменді, Лопес, Меріно, Торрес, Оярсабаль, Перес, Хоселу
Франція: Меньян — Кунде, Упамекано, Саліба, Ернандес — Канте, Чуамені, Рабйо — Дембеле, Коло Муані, Мбаппе
Запасні: Самба, Ареола, Павар, Клос, Конате, Менді, Заїр-Емері, Фофана, Камавінга, Грізманн, Тюрам, Коман, Баркола, Жиру
Матч Іспанія — Франція розпочнеться 9 липня о 22:00 за київським часом.
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