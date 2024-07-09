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Іспанія — Франція — стартові склади на матч півфіналу Євро-2024

9 липня 2024 21:26
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Агабекян Карен
редактор
Матч Іспанія – Франція: стартові склади на півфінал Євро-2024
Гравці збірної Іспанії. Фото: uefa.com
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

На чемпіонаті Європи-2024 з футболу відбудеться перший півфінальний матч. У цій грі Іспанія зіграє із Францією.

Перед матчем команди опублікували стартові склади на гру, повідомив портал Новини.LIVE.

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Матч Іспанія — Франція

Під час турніру Іспанія показує найкращий футбол. Спочатку вони у складній групі з Італією, Хорватією та Албанією посіли перше місце з трьома перемогами та жодним пропущеним м'ячем.

У 1/8 фіналу піренейці обіграли Грузію (4:1), а у чвертьфіналі господарів турніру — команду Німеччини (2:1).

На відміну від Іспанії, Франція показує на турнірі дуже бляклий і некрасивий футбол. У групі вони стали другими з 5 балами та всього двома забитими м'ячами.

У 1/8 фіналу французи завдяки автоголу зі скрипом пройшли Бельгію (1:0), а у чвертьфіналі після нульової нічиї здолали в серії пенальті Португалію.

Стартові склади:

Іспанія: Сімон — Навас, Фернандес, Лапорт, Кукурелья — Родрі, Руїс — Ямал, Ольмо, Вільямс —Мората

Запасні: Рая, Реміро, Гримальдо, Гарсія, Вівіан, Баена, Субіменді, Лопес, Меріно, Торрес, Оярсабаль, Перес, Хоселу

Франція: Меньян — Кунде, Упамекано, Саліба, Ернандес — Канте, Чуамені, Рабйо — Дембеле, Коло Муані, Мбаппе

Запасні: Самба, Ареола, Павар, Клос, Конате, Менді, Заїр-Емері, Фофана, Камавінга, Грізманн, Тюрам, Коман, Баркола, Жиру

Матч Іспанія — Франція розпочнеться 9 липня о 22:00 за київським часом.

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