Півфінал Євро-2024: Іспанія веде 2:1 проти Франції після першого тайму

Ламін Ямал. Фото: УЄФА

У Німеччині відбувається перший півфінал Євро-2024. Грають фаворити турніру Іспанія та Франція.

Після першого тайму рахунок 2:1 на користь Іспанії повідомив портал Новини.LIVE.

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Матч розпочався жахливо для Іспанії. На 9-й хвилині Мбаппе отримав м'яч на лівому фланзі та навісив на дальню штангу на Коло Муані і той головою пробив ворота суперника.

Забивши гол Франція мала грати другим номером і використовувати контратаки зі швидконогими Дембеле та Мбаппе на флангах. Іспанії довелося б несолодко, якби не гол із нізвідки. На 21-й хвилині Ямал наважився на дальній удар і забив з-за меж штрафного майданчика в ліву дев'ятку воріт.

Ще за чотири хвилини Ольмо з правого краю штрафного майданчика пробив у дальній кут воріт. Кунде хотів заблокувати політ м'яча, але лише зрізав його у ворота.

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