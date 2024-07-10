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Де ла Фуэнте назвал главную проблему сборной Испании после победы над Францией

10 июля 2024 11:54
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Де ла Фуэнте назвал главную уязвимость сборной Испании на Евро-2024
Луис де ла Фуэнте во время полуфинала Евро-2024. Фото: Reuters/Michaela Stache
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Сборная Испании одержала волевую победу над национальной командой Франции в полуфинале континентального первенства. "Красная фурия" стала первым финалистом турнира. 

Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте поделился впечатлением от игры своей команды в интервью официальному сайту УЕФА. 

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Подопечные Луиса де ла Фуэнте пропустили от французов гол в дебюте полуфинального поединка. Однако футболисты "красной фурии" забили два мяча за пять минут и вышли в финал Евро-2024. 

Сборная Испании вышла в финал Евро-2024
Испанцы празднуют выход в финал Евро-2024. Фото: Reuters/Michaela Stache

Что де ла Фуэнте сказал о матче 

Главный тренер сборной Испании похвалил свою команду за морально-волевые качества, которые помогли одержать важную победу. У "красной фурии" был план на эту игру. Он заключался в том, чтобы не отдавать сопернику мяч и при каждом удобном случае проводить контратаки.

Ламин Ямал
Ламин Ямал забил свой первый гол на Евро-2024. Фото: Reuters/Annegret Hilse

Такая стратегия испанцев сработала, но важно отметить индивидуальные качества Ламина Ямала и Дани Ольмо, которые помогли им забить голы. Де ла Фуэнте считает кадровый подбор в своей команде одновременно ее сильной и слабой стороной. 

"Нам все равно, с кем играть в финале Евро-2024. На этой стадии турнира нет простых соперников. Меня беспокоят только травмы. Против некоторых ребят играют очень грубо. У нас уже есть потери, и мне не хочется, чтобы лазарет команды пополнялся", — заявил Луис де ла Фуэнте. 

Соперником сборной Испании в финале Евро-2024 станет победитель пары Нидерланды — Англия. 

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