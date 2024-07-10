Нидерландские фанаты напали на англичан в Дортмунде перед матчем Евро-2024

Болельщики сборной Нидерландов. Фото: x.com/TheEuropeanLad

В Дортмунде болельщики сборной Нидерландов устроили ряд нападений на фанатов Англии. Есть пострадавшие люди.

Об этом сообщило британское издание Daily Mail.

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Dutch fans attack english fans before their semi final game #EURO2024 pic.twitter.com/zxlCrBPD7J — RealEyesRecogniseRealLies (@LandhereHawiye) July 10, 2024

Нападения нидерландцев на англичан

По информации источника, в Дортмунде болельщики сборной Нидерландов устроили ряд нападений на англичан. Очень часто нападали на мирных фанатов, которые сидели в пабах или кафе.

В результате нападений минимум пять английских болельщиков получили ранения.

Также известно, что нидерландцы, которых приехало более 110 тысяч человек, дрались с немецкой с полицией.

German police arrest Dutch fans in front of English fans - not one English fan caused trouble today in Dortmund pic.twitter.com/ol6MaxB2MP — Paul Brown 🇬🇧 Browns fan🏈 London News 🎥Vlogger (@PaulBrown_UK) July 10, 2024

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