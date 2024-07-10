Оранжевое сумасшествие: нидерландские фанаты захватили Дортмунд на Евро-2024

Болельщики сборной Нидерландов устроили яркий перфоманс перед Англией — видео
В Дортмунде 10 июля состоится второй полуфинал чемпионата Европы. На поле сойдутся команды Англии и Нидерландов.
Как и на каждом большом турнире, нидерландские фанаты снова привлекли к себе внимание, сообщил портал Новини.LIVE.
The Dutch fans are ready for the game against England.— Football Away Days (@AwayDays_) July 10, 2024
80,000 have apparently travelled to Dortmund👏🇳🇱 pic.twitter.com/nT2kxqM3FN
Оранжевое сумасшествие на Евро-2024
В Дортмунд приехало более 110 тысяч нидерландских болельщиков. Они уже прошлись несколькими колоннами, подрались с англичанами и украсили улицы города оранжевыми цветами.
Также болельщики с бюстами легенд нидерландского футбола прошлись колонной с файерами.
DORTMUND IS ORANJE! 🧡🤯#NothingLikeOranje #CreateHistory #NEDENG pic.twitter.com/zCEoEkcLK4— OnsOranje (@OnsOranje) July 10, 2024
Сборные Нидерландов и Англии начнут матч в 22:00 по киевскому времени.
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