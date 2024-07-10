Оранжевое сумасшествие: нидерландские фанаты захватили Дортмунд на Евро-2024

Болельщики сборной Нидерландов. Фото: x.com/OnsOranje

В Дортмунде 10 июля состоится второй полуфинал чемпионата Европы. На поле сойдутся команды Англии и Нидерландов.

Как и на каждом большом турнире, нидерландские фанаты снова привлекли к себе внимание, сообщил портал Новини.LIVE.

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The Dutch fans are ready for the game against England.



80,000 have apparently travelled to Dortmund👏🇳🇱 pic.twitter.com/nT2kxqM3FN — Football Away Days (@AwayDays_) July 10, 2024

Оранжевое сумасшествие на Евро-2024

В Дортмунд приехало более 110 тысяч нидерландских болельщиков. Они уже прошлись несколькими колоннами, подрались с англичанами и украсили улицы города оранжевыми цветами.

Также болельщики с бюстами легенд нидерландского футбола прошлись колонной с файерами.

Сборные Нидерландов и Англии начнут матч в 22:00 по киевскому времени.

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