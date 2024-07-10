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Болельщики сборной Нидерландов устроили яркий перфоманс перед Англией — видео

10 июля 2024 21:39
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Агабекян Карен
редактор
Оранжевое сумасшествие: нидерландские фанаты захватили Дортмунд на Евро-2024
Болельщики сборной Нидерландов. Фото: x.com/OnsOranje
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

В Дортмунде 10 июля состоится второй полуфинал чемпионата Европы. На поле сойдутся команды Англии и Нидерландов.

Как и на каждом большом турнире, нидерландские фанаты снова привлекли к себе внимание, сообщил портал Новини.LIVE.

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В Дортмунд приехало более 110 тысяч нидерландских болельщиков. Они уже прошлись несколькими колоннами, подрались с англичанами и украсили улицы города оранжевыми цветами.

Также болельщики с бюстами легенд нидерландского футбола прошлись колонной с файерами.

Сборные Нидерландов и Англии начнут матч в 22:00 по киевскому времени.

Напомним, Довбик сможет перейти в клуб, который регулярно ведет борьбу за чемпионский титул.

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Мората получил травму после инцидента с охранником и может пропустить финал Евро-2024.

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