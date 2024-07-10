Помаранчеве божевілля: нідерландські фанати захопили Дортмунд на Євро-2024

Уболівальники збірної Нідерландів. Фото: x.com/OnsOranje

У Дортмунді 10 липня відбудеться другий півфінал чемпіонату Європи. На полі зійдуться команди Англії та Нідерландів.

Як і на кожному великому турнірі, нідерландські фанати знову привернули до себе увагу, повідомив портал Новини.LIVE.

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The Dutch fans є ready for the game до England.



80,000 ha apparently travelled to Dortmund👏🇳🇱 pic.twitter.com/nT2kxqM3FN — Football Away Days (@AwayDays_) July 10, 2024

Помаранчеве божевілля на Євро-2024

До Дортмунду приїхало понад 110 тисяч нідерландських уболівальників. Вони вже пройшлися кількома колонами, побилися з англійцями та прикрасили вулиці міста помаранчевими квітами.

Також уболівальники з бюстами легенд нідерландського футболу пройшлися колоною з фаєрами.

Збірні Нідерландів та Англії розпочнуть матч о 22:00 за київським часом.

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