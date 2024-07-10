Помаранчеве божевілля: нідерландські фанати захопили Дортмунд на Євро-2024

Вболівальники збірної Нідерландів влаштували яскравий перфоманс перед Англією
У Дортмунді 10 липня відбудеться другий півфінал чемпіонату Європи. На полі зійдуться команди Англії та Нідерландів.
Як і на кожному великому турнірі, нідерландські фанати знову привернули до себе увагу, повідомив портал Новини.LIVE.
The Dutch fans є ready for the game до England.— Football Away Days (@AwayDays_) July 10, 2024
80,000 ha apparently travelled to Dortmund👏🇳🇱 pic.twitter.com/nT2kxqM3FN
Помаранчеве божевілля на Євро-2024
До Дортмунду приїхало понад 110 тисяч нідерландських уболівальників. Вони вже пройшлися кількома колонами, побилися з англійцями та прикрасили вулиці міста помаранчевими квітами.
Також уболівальники з бюстами легенд нідерландського футболу пройшлися колоною з фаєрами.
DORTMUND IS ORANJE! 🧡🤯 #NothingLikeOranje #CreateHistory #NEDENG pic.twitter.com/zCEoEkcLK4— OnsOranje (@OnsOranje) July 10, 2024
Збірні Нідерландів та Англії розпочнуть матч о 22:00 за київським часом.
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