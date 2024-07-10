Шапаренко та Ярмоленко скоротили відпустку та повернулися до Динамо

Микола Шапаренко та Андрій Ярмоленко на тренуванні. Фото: пресслужба "Динамо"

Лідери київського "Динамо" Андрій Ярмоленко та Микола Шапаренко вирішили не проводити відпустку повною мірою після того, як збірна України вибула з Євро-2024. Обидва гравці вже повернулися до розташування столичного клубу.

Шапаренко та Ярмоленко почали готуватися до сезону 2024/2025, повідомляє портал Новини.LIVE.

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Микола Шапаренко у збірній України. Фото: УАФ

"Динамівці" повертаються до тренувань

Не всі гравці вирішили витрачати час на відпустку. Першим до тренувань повернувся Михайло Мудрик, який уже познайомився з новим головним тренером "Челсі" Енцо Марескою. А вже 10 липня стало відомо, що Микола Шапаренко та Андрій Ярмоленко теж скоротили свою відпустку.

Обидва півзахисники вже повернулися до розташування київського "Динамо". Вони розпочали тренування під керівництвом тренерського штабу команди.

Микола Шапаренко забив на Євро-2024 один гол, який допоміг збірній України обіграти Словаччину (2:1). Андрій Ярмоленко на турнірі не відзначився результативними діями.

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