Шапаренко и Ярмоленко сократили отпуск и вернулись в Динамо

Николай Шапаренко и Андрей Ярмоленко на тренировке. Фото: пресс-служба "Динамо"

Лидеры киевского "Динамо" Андрей Ярмоленко и Николай Шапаренко решили не проводить отпуск в полной мере после того, как сборная Украины выбыла с Евро-2024. Оба игрока уже вернулись в расположение столичного клуба.

Шапаренко и Ярмоленко начали готовиться к сезону 2024/2025, сообщает портал Новини.LIVE.

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Николай Шапаренко в сборной Украины. Фото: УАФ

"Динамовцы" возвращаются к тренировкам

Не все игроки решили тратить время на отпуск. Первым к тренировкам вернулся Михаил Мудрик, который уже познакомился с новым главным тренером "Челси" Энцо Мареской. А уже 10 июля стало известно, что Николай Шапаренко и Андрея Ярмоленко тоже сократили свой отпуск.

Оба полузащитника уже вернулись в расположение киевского "Динамо". Они приступили к тренировкам под руководством тренерского штаба команды.

Николай Шапаренко забил на Евро-2024 один гол, который помог сборной Украины обыграть Словакию. (2:1). Андрей Ярмоленко на турнире не отметился результативными действиями.

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