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Ярмоленко и Шапаренко отказались от части отпуска — известна причина

10 июля 2024 14:32
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Шапаренко и Ярмоленко сократили отпуск и вернулись в Динамо
Николай Шапаренко и Андрей Ярмоленко на тренировке. Фото: пресс-служба "Динамо"
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Лидеры киевского "Динамо" Андрей Ярмоленко и Николай Шапаренко решили не проводить отпуск в полной мере после того, как сборная Украины выбыла с Евро-2024. Оба игрока уже вернулись в расположение столичного клуба. 

Шапаренко и Ярмоленко начали готовиться к сезону 2024/2025, сообщает портал Новини.LIVE. 

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Сборная Украины не сумела пройти в плей-офф чемпионата Европы по футболу. Команда Сергея Реброва набрала четыре балла и заняла последнее место в своем квартете из-за дополнительных показателей. После вылета с турнира всем футболистам национальной команды был предоставлен отдых. 

Николай Шапаренко в сборной Украины
Николай Шапаренко в сборной Украины. Фото: УАФ

"Динамовцы" возвращаются к тренировкам 

Не все игроки решили тратить время на отпуск. Первым к тренировкам вернулся Михаил Мудрик, который уже познакомился с новым главным тренером "Челси" Энцо Мареской. А уже 10 июля стало известно, что Николай Шапаренко и Андрея Ярмоленко тоже сократили свой отпуск. 

Оба полузащитника уже вернулись в расположение киевского "Динамо". Они приступили к тренировкам под руководством тренерского штаба команды. 

Николай Шапаренко забил на Евро-2024 один гол, который помог сборной Украины обыграть Словакию. (2:1). Андрей Ярмоленко на турнире не отметился результативными действиями. 

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спорт футбол Сборная Украины по футболу Динамо Андрей Ярмоленко Николай Шапаренко

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