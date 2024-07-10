Нідерланди — Англія — стартові склади на матч Євро-2024

Збірна Нідерландів святкує вихід до півфіналу Євро-2024. Фото: Reuters/Annegret Hilse

У півфіналі у відповідь Євро-2024 зіграють збірні Нідерландів та Англії. Переможець цієї пари зіграє у фіналі турніру з національною командою Іспанії.

Тренери Рональд Куман та Гарет Саутгейт вже представили стартові склади своїх команд на матч, повідомляє офіційний сайт УЄФА.

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Збірна Англії на попередній стадії турніру обіграла по пенальті Швейцарію. Футболісти "трьох левів" витратили більше сил на те, щоб вийти у півфінал Євро-2024, ніж нідерландці.

Харрі Кейн вітає партнерів за командою з перемогою. Фото: Reuters/John Sibley

Однак підопічні Рональда Кумана через скасування рейсу добиралися до Дортмунда майже на добу довше, ніж планували. Тренери заявили, що їхні футболісти встигли відновитися, проте чи це так насправді покаже поєдинок.

Стартові склади на матч Євро-2024

Нідерланди: Вербрюгген — Дюмфріс, Ван Дейк (капітан), Де Врей, Аке — Рейндерс, Сімонс, Схаутен — Гакпо, Депай, Мален.

Тренер: Рональд Куман.

Англія: Пікфорд — Вокер, Стоунз, Гехі — Сака, Мейну, Райс, Тріпп'єр — Фоден, Беллінгем — Кейн (капітан).

Тренер: Гарет Саутгейт.

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