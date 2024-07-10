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Куман и Саутгейт удивили составами на матч Нидерланды — Англия

10 июля 2024 20:57
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Нидерланды — Англия — стартовые составы на матч Евро-2024
Сборная Нидерландов празднует выход в полуфинал Евро-2024. Фото: Reuters/Annegret Hilse
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

В ответном полуфинале Евро-2024 сыграют сборные Нидерландов и Англии. Победитель этой пары сыграет в финале турнира с национальной командой Испании

Тренеры Рональд Куман и Гарет Саутгейт уже представили стартовые составы своих команд на матч, сообщает официальный сайт УЕФА. 

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Сборная Англии на предыдущей стадии турнира обыграла по пенальти Швейцарию. Футболисты "трех львов" потратили больше сил на то, чтобы выйти в полуфинал Евро-2024, чем нидерландцы. 

Харри Кейн
Харри Кейн поздравляет партнеров по команде с победой. Фото: Reuters/John Sibley

Однако подопечные Рональда Кумана из-за отмены рейса добирались в Дортмунд почти на сутки дольше, чем планировали. Тренеры заявили, что их футболисты успели восстановиться, однако так ли это на самом деле покажет поединок. 

Стартовые составы на матч Евро-2024

Нидерланды: Вербрюгген — Дюмфрис, Ван Дейк (капитан), Де Врей, Аке — Рейндерс, Симонс, Схаутен — Гакпо, Депай, Мален. 

Тренер: Рональд Куман. 

Англия: Пикфорд — Уокер, Стоунз, Гехи — Сака, Мейну, Райс, Триппьер — Фоден, Беллингем — Кейн (капитан). 

Тренер: Гарет Саутгейт. 

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