Нидерланды — Англия — стартовые составы на матч Евро-2024

Сборная Нидерландов празднует выход в полуфинал Евро-2024. Фото: Reuters/Annegret Hilse

В ответном полуфинале Евро-2024 сыграют сборные Нидерландов и Англии. Победитель этой пары сыграет в финале турнира с национальной командой Испании.

Тренеры Рональд Куман и Гарет Саутгейт уже представили стартовые составы своих команд на матч, сообщает официальный сайт УЕФА.

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Харри Кейн поздравляет партнеров по команде с победой. Фото: Reuters/John Sibley

Однако подопечные Рональда Кумана из-за отмены рейса добирались в Дортмунд почти на сутки дольше, чем планировали. Тренеры заявили, что их футболисты успели восстановиться, однако так ли это на самом деле покажет поединок.

Стартовые составы на матч Евро-2024

Нидерланды: Вербрюгген — Дюмфрис, Ван Дейк (капитан), Де Врей, Аке — Рейндерс, Симонс, Схаутен — Гакпо, Депай, Мален.

Тренер: Рональд Куман.

Англия: Пикфорд — Уокер, Стоунз, Гехи — Сака, Мейну, Райс, Триппьер — Фоден, Беллингем — Кейн (капитан).

Тренер: Гарет Саутгейт.

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