Нидерланды — Англия — стартовые составы на матч Евро-2024

Куман и Саутгейт удивили составами на матч Нидерланды — Англия
В ответном полуфинале Евро-2024 сыграют сборные Нидерландов и Англии. Победитель этой пары сыграет в финале турнира с национальной командой Испании.
Тренеры Рональд Куман и Гарет Саутгейт уже представили стартовые составы своих команд на матч, сообщает официальный сайт УЕФА.
Сборная Англии на предыдущей стадии турнира обыграла по пенальти Швейцарию. Футболисты "трех львов" потратили больше сил на то, чтобы выйти в полуфинал Евро-2024, чем нидерландцы.
Однако подопечные Рональда Кумана из-за отмены рейса добирались в Дортмунд почти на сутки дольше, чем планировали. Тренеры заявили, что их футболисты успели восстановиться, однако так ли это на самом деле покажет поединок.
Стартовые составы на матч Евро-2024
Нидерланды: Вербрюгген — Дюмфрис, Ван Дейк (капитан), Де Врей, Аке — Рейндерс, Симонс, Схаутен — Гакпо, Депай, Мален.
Тренер: Рональд Куман.
Англия: Пикфорд — Уокер, Стоунз, Гехи — Сака, Мейну, Райс, Триппьер — Фоден, Беллингем — Кейн (капитан).
Тренер: Гарет Саутгейт.
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