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Нідерландські фанати влаштували побоїще з англійцями — летіли навіть стільці

10 липня 2024 21:59
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Агабекян Карен
редактор
Нідерландські фанати напали на англійців у Дортмунді перед матчем Євро-2024
Уболівальники збірної Нідерландів. Фото: x.com/TheEuropeanLad
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Агабекян Карен
редактор

У Дортмунді вболівальники збірної Нідерландів влаштували низку нападів на фанатів Англії. Є постраждалі люди.

Про це повідомило британське видання Daily Mail.

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За інформацією джерела, у Дортмунді вболівальники збірної Нідерландів влаштували низку нападів на англійців. Дуже часто нападали на мирних фанатів, які сиділи у пабах чи кафе.

Внаслідок нападів щонайменше п'ять англійських уболівальників отримали поранення.

Також відомо, що нідерландці, яких приїхало понад 110 тисяч людей, билися з німецькою поліцією.

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