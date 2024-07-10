Нідерландські фанати напали на англійців у Дортмунді перед матчем Євро-2024

Нідерландські фанати влаштували побоїще з англійцями — летіли навіть стільці
У Дортмунді вболівальники збірної Нідерландів влаштували низку нападів на фанатів Англії. Є постраждалі люди.
Про це повідомило британське видання Daily Mail.
Dutch fans attack english fans перед своїми semi final game #EURO2024 pic.twitter.com/zxlCrBPD7J— RealEyesRecogniseRealLies (@LandhereHawiye) July 10, 2024
Напади нідерландців на англійців
За інформацією джерела, у Дортмунді вболівальники збірної Нідерландів влаштували низку нападів на англійців. Дуже часто нападали на мирних фанатів, які сиділи у пабах чи кафе.
Внаслідок нападів щонайменше п'ять англійських уболівальників отримали поранення.
Також відомо, що нідерландці, яких приїхало понад 110 тисяч людей, билися з німецькою поліцією.
Німецька police arrest Ніяких фанатів у front of English fans - немає одного англійського фана, який задовольнив себе в Dortmund pic.twitter.com/ol6MaxB2MP— Paul Brown 🇬🇧 Browns fan🏈 London News 🎥Vlogger (@PaulBrown_UK) July 10, 2024
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