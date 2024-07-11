Гарі Невілл: Пенальті у ворота Нідерландів на Євро-2024

Легенда збірної Англії назвав ганьбою поставлений пенальті у ворота Нідерландів
У другому півфіналі чемпіонату Європи-2024 Нідерланди зіграли з Англією (1:2). У першому таймі суддя призначив пенальті у ворота "помаранчевих".
У першому таймі суддя після ВАР вирішив, що Думфріс фолив на Гаррі Кейні і вказав на крапку, передає Sport.ua.
Чи є правильний вибір для penalty? 👇— Transfer Sector (@TransferSector) July 10, 2024
pic.twitter.com/fXobnPiJ1A
Невіл проти пенальті
У першому таймі Кейн завдав удару по воротах і влучив у ногу суперника. Після ВАР рефері призначив пенальті, а Гаррі його реалізував.
Колишній захисник збірної Англії та "Манчестер Юнайтед" Гарі Невілл, який працює на Євро-2024 як експерт з англійського телебачення, прокоментував рішення рефері.
За його словами, рішення рефері є ганебним.
"Пенальті? Як колишній захисник, я можу сказати одне — це абсолютна ганьба!" — сказав Невіл.
Нагадаємо, Довбик зможе перейти до клубу, який регулярно веде боротьбу за чемпіонський титул.
Тимчик знайшов новий клуб і готується до трансферу з "Динамо".
Миколенко обрав новий клуб — "Евертон" готується для трансферу.
Ярмоленко та Шапаренко відмовилися від частини відпустки — відома причина.
Мората отримав травму після інциденту з охоронцем та може пропустити фінал Євро-2024.
Читайте Новини.LIVE!