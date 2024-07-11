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Легенда збірної Англії назвав ганьбою поставлений пенальті у ворота Нідерландів

11 липня 2024 00:45
оновлено: 00:31
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Агабекян Карен
редактор
Гарі Невілл: Пенальті у ворота Нідерландів на Євро-2024
Момент із фолом на Гаррі Кейні. Фото: x.com/footballontnt
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Агабекян Карен
редактор

У другому півфіналі чемпіонату Європи-2024 Нідерланди зіграли з Англією (1:2). У першому таймі суддя призначив пенальті у ворота "помаранчевих".

У першому таймі суддя після ВАР вирішив, що Думфріс фолив на Гаррі Кейні і вказав на крапку, передає Sport.ua.

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Невіл проти пенальті

У першому таймі Кейн завдав удару по воротах і влучив у ногу суперника. Після ВАР рефері призначив пенальті, а Гаррі його реалізував.

Колишній захисник збірної Англії та "Манчестер Юнайтед" Гарі Невілл, який працює на Євро-2024 як експерт з англійського телебачення, прокоментував рішення рефері.

За його словами, рішення рефері є ганебним.

"Пенальті? Як колишній захисник, я можу сказати одне — це абсолютна ганьба!" — сказав Невіл.

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