Збірна Англії у драматичному матчі обіграла Нідерланди на Євро-2024

Кейн та Воткінс святкують вихід у фінал Євро-2024. Фото: Reuters/Kai Pfaffenbach

Другий півфінал чемпіонату Європи вийшов не менш емоційним, ніж перший. Знову одна з команд відкрила рахунок, але у підсумку поступилася наполегливим суперником і залишила турнір.

Збірна Англії слідом за Іспанією вийшла у фінал Євро-2024, повідомляє портал Новини.LIVE.

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Національна команда Нідерландів грамотно протистояла Англії протягом більшої частини півфіналу на чемпіонаті Європи. "Три леви" перемогли завдяки спірному пенальті та майстерності Оллі Воткінса, який забив переможний гол на останніх секундах гри.

Команда Кумана вела у рахунку

Нідерланди — Англія — 1:2 (1:1)

Голи: Сімонс, 7 — Кейн, 18 (пенальті); Воткінс, 90+1

Нідерланди: Вербрюгген — Дюмфріс (Зіркзеє, 90+3), Ван Дейк (капітан), Де Врей, Аке — Рейндерс, Сімонс (Броббі, 90+3), Схаутен — Гакпо, Депай (Верман, 35), Мален (Вегхорст, 46).

Тренер: Рональд Куман.

Англія: Пікфорд — Вокер, Стоунз, Гехі — Сака (Конса, 90+3), Мейну (Галлахер, 90+3), Райс, Тріпп'єр (Шоу, 46) — Фоден (Палмер, 80), Беллінгем — Кейн (капітан) (Воткінс, 81).

Тренер: Гарет Саутгейт.

Збірна Нідерландів вийшла з групи з третього місця і була близькою до того, щоб опинитися у фіналі Євро-2024. Команда Кумана бадьоро розпочала матч, а Хаві Сімонс вивів її вперед уже на 7-й хвилині зустрічі. Вихованцю "Барселони" вдався гарний обвідний удар із середньої дистанції, Пікфорд не зумів дотягнутися до м'яча, 1:0!

Проте, помаранчева частина стадіону раділа недовго. Десять хвилин по тому Дюмфріс у боротьбі з Кейном зіграв рукою у своєму штрафному. Точніше, м'яч ковзнув по руці, яку Дензел просто не встиг притиснути до тіла. Арбітр призначив неоднозначний пенальті у ворота Нідерландів і Кейн пробив точно під штангу. Вербрюгген вгадав напрямок удару, але не дотягнувся до м'яча, 1:1!

Гарет Саутгейт знову вивів Англію до фіналу Євро. Фото: Reuters/Wolfgang Rattay

Надалі англійці володіли ініціативою та пропустили низку моментів. Найкращий був у Фодена, який зіграв поки що свій найкращий матч на турнірі. Філ завдав обвідного удару з-за меж штрафного майданчика і влучив у штангу воріт суперника. Проблеми Нідерландів погіршилися після травми Депая, який не зміг продовжити матч і поступився місцем на полі опорному півзахиснику.

У другому таймі англійці продовжували володіти ініціативою, але це довго не давало їм дивідендів. Вирішальну роль відіграли заміни, які провів Гарет Саутгейт. Герой минулого сезону АПЛ Оллі Воткінс приніс своїй команді перемогу.

На останній хвилині гри форвард "Астон Вілли" отримав на правому краю чужий штрафний м'яч після передачі Палмера. Оллі розвернувся у боротьбі з Де Вреєм і точно пробив низом у дальній кут воріт, 1:2! Нідерланди вже не мали часу, щоб відігратися.

Оллі Воткінс вивів Англію у фінал Євро-2024. Фото: Reuters/Piroschka Van De Wouw

Збірна Англії вдруге поспіль вийшла у фінал Євро-2024. У неділю, 14 липня, вона зіграє з Іспанією.

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