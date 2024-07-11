Куман різко розкритикував суддівство після поразки Нідерландів від Англії

Рональд Куман незадоволений рішенням арбітра. Фото: Reuters/Kai Pfaffenbach

Збірна Нідерландів зуміла забити гол у півфіналі Євро-2024 з Англією. Підопічні Гарета Саутгейта відігралися ще до перерви матчу, а наприкінці поєдинку забили переможний гол.

Головний тренер збірної Нідерландів Рональд Куман незадоволений приводом для призначення пенальті у ворота своєї команди у першому таймі, повідомляє ESPN.

Читайте також:

Німецький арбітр Фелікс Цваєр призначив пенальті у ворота збірної Нідерландів за те, що м'яч після удару Харрі Кейна зачепив руку захисника "ораньє". Рональд Куман зазначив, що суддя не мав призначати одинадцятиметровий.

Рональд Куман та Ваут Вегхорст після матчу. Фото: Reuters/Piroschka Van De Wouw

Що Куман сказав про матч проти Англії

На думку головного тренера нідерландської команди, рука його захисника була притиснута до тіла, футболісти не могли уникнути контакту з м'ячем. Проте рефері після того епізоду вирішив призначити пенальті, і Кейн переграв Вербрюггена.

"У рефері не було підстав для пенальті. Гравець намагався заблокувати удар Кейна і робив це в рамках правил. Дуже дивне рішення судді. Він взагалі зробив багато помилок. Не можна так працювати на такому високому рівні. Але, звичайно, ми програли не через суддівство", — заявив Куман.

Збірна Англії зіграє з Іспанією у фіналі Євро-2024 у неділю, 14 липня.

Нагадаємо, Трубін обрав новий клуб — "Бенфіка" знизить трансферну вартість українця.

Довбик зможе перейти до клубу, який регулярно веде боротьбу за чемпіонський титул.

Тимчик знайшов новий клуб і готується до трансферу з "Динамо".

Миколенко обрав новий клуб — "Евертон" готується для трансферу.

Яремчук та Ванат можуть стати одноклубниками у відомій команді.