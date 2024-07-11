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Куман звинуватив суддю у поразці збірної Нідерландів від Англії

11 липня 2024 10:43
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Куман різко розкритикував суддівство після поразки Нідерландів від Англії
Рональд Куман незадоволений рішенням арбітра. Фото: Reuters/Kai Pfaffenbach
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Збірна Нідерландів зуміла забити гол у півфіналі Євро-2024 з Англією. Підопічні Гарета Саутгейта відігралися ще до перерви матчу, а наприкінці поєдинку забили переможний гол.

Головний тренер збірної Нідерландів Рональд Куман незадоволений приводом для призначення пенальті у ворота своєї команди у першому таймі, повідомляє ESPN.

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Німецький арбітр Фелікс Цваєр призначив пенальті у ворота збірної Нідерландів за те, що м'яч після удару Харрі Кейна зачепив руку захисника "ораньє". Рональд Куман зазначив, що суддя не мав призначати одинадцятиметровий.

Рональд Куман та Ваут Вегхорст
Рональд Куман та Ваут Вегхорст після матчу. Фото: Reuters/Piroschka Van De Wouw

Що Куман сказав про матч проти Англії

На думку головного тренера нідерландської команди, рука його захисника була притиснута до тіла, футболісти не могли уникнути контакту з м'ячем. Проте рефері після того епізоду вирішив призначити пенальті, і Кейн переграв Вербрюггена.

"У рефері не було підстав для пенальті. Гравець намагався заблокувати удар Кейна і робив це в рамках правил. Дуже дивне рішення судді. Він взагалі зробив багато помилок. Не можна так працювати на такому високому рівні. Але, звичайно, ми програли не через суддівство", — заявив Куман.

Збірна Англії зіграє з Іспанією у фіналі Євро-2024 у неділю, 14 липня.

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спорт футбол Нідерланди Євро-2024 Рональд Куман

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