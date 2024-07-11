Іспанія — Англія — Франсуа Летексьє судитиме фінал Євро-2024

Суддя Франсуа Летексьє (ліворуч) та головний тренер збірної Хорватії Златко Даліч. Фото: Reuters/Lisi Niesner

Французький рефері Франсуа Летексьє працюватиме головним арбітром на фінальному матчі чемпіонату Європи з футболу. У цьому поєдинку зустрінуться збірні Іспанії та Англії.

Летексьє має репутацію спокійного арбітра, повідомляє портал Новини.LIVE.

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Франсуа Летексьє є арбітром ФІФА з 2017 року. Він працював на фіналі Суперкубка УЄФА у 2023 році, в якому "Манчестер Сіті" обіграв за пенальті "Севілью".

Француз був четвертим арбітром на фіналі Ліги чемпіонів-2024. Нещодавно стало відомо про те, що 35-річний рефері працюватиме на матчах футбольного турніру Літніх Олімпійських ігор-2024.

Франсуа Летексьє попереджає футболіста збірної Данії Фото: Reuters/Leonhard Simon

Стиль роботи Летексьє

На Євро-2024 французький рефері судив матчі Хорватія — Албанія (2:2), Данія — Сербія (0:0) та Іспанія — Грузія (4:1). У 3 з останніх 4 матчів суддя продемонстрував менш як 4 жовтих карток. Він вважає за краще розмовляти з футболістами замість того, щоб попереджати їх.

У 10 останніх поєдинків Летексьє нікого не видаляв із поля. У 8 з останніх 9 матчів він не призначив жодного пенальті.

Фінал Євро-2024 пройде в неділю, 14 липня, о 22:00 за київським часом. Матч пройде у Берліні. За трофей боротимуться збірні Іспанії та Англії.

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