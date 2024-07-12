Кварацхелия и Осимхен этим летом станут игроками ПСЖ

Хвича Кварацхелия во время чемпионата Европы по футболу. Фото: Reuters/Thilo Schmuelgen

"ПСЖ" готовит самый громкий трансферный переход во время летнего межсезонья. Французский клуб заменит Килиана Мбаппе сразу двумя футболистами "Наполи".

Хвича Кварацхелия и Виктор Осимхен могут продолжить карьеру в Париже, сообщает Tutto Mercato.

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Детали трансфера Хвичи и Осимхена

Контракт грузинского легионера "партенопейцев" с клубом действует до лета 2027 года. Срок действия соглашения Виктора Осимхена с "Наполи" рассчитан до лета 2026 года. Оба футболиста не хотят продолжать карьеру в чемпионате Италии.

Виктор Осимхен перейдет в "ПСЖ". Фото: instagram.com/victorosimhen9/

В прошлом сезоне Кварацхелия забил 11 голов и сделал 7 результативных передач. На счету Осимхена оказалось 17 мячей и 3 результативные передачи. Представители "ПСЖ" уже ведут переговоры с агентами футболистов.

"Наполи" не хочет отпускать лидеров команды. Однако французы готовы заплатить за Кварацхелию и Осимхена 20 млн евро, что позволит "ПСЖ" спокойно забрать обоих игроков.

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