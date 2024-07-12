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Кварацхелия и Осимхен перейдут в ПСЖ — что известно

12 июля 2024 13:32
Валерий Ковалевич - Редактор
Кварацхелия и Осимхен этим летом станут игроками ПСЖ
Хвича Кварацхелия во время чемпионата Европы по футболу. Фото: Reuters/Thilo Schmuelgen
Валерий Ковалевич - Редактор

"ПСЖ" готовит самый громкий трансферный переход во время летнего межсезонья. Французский клуб заменит Килиана Мбаппе сразу двумя футболистами "Наполи". 

Хвича Кварацхелия и Виктор Осимхен могут продолжить карьеру в Париже, сообщает Tutto Mercato

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Тренерский штаб "ПСЖ" всерьез опасается, что атакующий потенциал команды снизится из-за ухода Килиана Мбаппе в мадридский "Реал". В целью компенсировать потерю капитана команды французы заберут двух звезд итальянского "Наполи". 

Детали трансфера Хвичи и Осимхена 

Контракт грузинского легионера "партенопейцев" с клубом действует до лета 2027 года. Срок действия соглашения Виктора Осимхена с "Наполи" рассчитан до лета 2026 года. Оба футболиста не хотят продолжать карьеру в чемпионате Италии. 

Виктор Осимхен перейдет в ПСЖ
Виктор Осимхен перейдет в "ПСЖ". Фото: instagram.com/victorosimhen9/

В прошлом сезоне Кварацхелия забил 11 голов и сделал 7 результативных передач. На счету Осимхена оказалось 17 мячей и 3 результативные передачи. Представители "ПСЖ" уже ведут переговоры с агентами футболистов. 

"Наполи" не хочет отпускать лидеров команды. Однако французы готовы заплатить за Кварацхелию и Осимхена 20 млн евро, что позволит "ПСЖ" спокойно забрать обоих игроков. 

Напомним, Цыганков уйдет из "Жироны" — два клуба ведут борьбу за украинца. 

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спорт футбол ПСЖ Футбол трансферы Наполи Виктор Осимхен Хвича Кварацхелия

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