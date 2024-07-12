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Кварацхелія та Осімхен перейдуть до ПСЖ — що відомо

12 липня 2024 13:32
Валерій Ковалевич - Редактор
Кварацхелія та Осімхен цього літа стануть гравцями ПСЖ
Хвіча Кварацхелія під час чемпіонату Європи з футболу. Фото: Reuters/Thilo Schmuelgen
Валерій Ковалевич - Редактор

"ПСЖ" готує найгучніший трансферний перехід під час літнього міжсезоння. Французький клуб замінить Кіліана Мбаппе одразу двома футболістами "Наполі".

Хвіча Кварацхелія та Віктор Осімхен можуть продовжити кар'єру в Парижі, повідомляє Tutto Mercato.

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Тренерський штаб "ПСЖ" серйозно побоюється, що атакувальний потенціал команди знизиться через відхід Кіліана Мбаппе до мадридського "Реала". З метою компенсації втрати капітана команди французи заберуть двох зірок італійського "Наполі".

Деталі трансферу Хвічі та Осімхена

Контракт грузинського легіонера "партенопейців" із клубом діє до літа 2027 року. Термін дії угоди Віктора Осімхена з "Наполі" розрахований до літа 2026 року. Обидва футболісти не хочуть продовжувати кар'єру в чемпіонаті Італії.

Віктор Осімхен перейде до ПСЖ
Віктор Осімхен перейде до "ПСЖ". Фото: instagram.com/victorosimhen9/

Минулого сезону Кварацхелія забив 11 голів та зробив 7 результативних передач. На рахунку Осімхена виявилося 17 м'ячів та 3 результативні передачі. Представники "ПСЖ" вже ведуть переговори з агентами футболістів.

"Наполі" не хоче відпускати лідерів команди. Однак французи готові заплатити за Кварацхелію та Осімхена 20 млн євро, що дозволить "ПСЖ" спокійно забрати обох гравців.

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спорт футбол ПСЖ Футбол трансфери Наполі Віктор Осімхен Хвіча Кварацхелія

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