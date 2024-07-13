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Лунин согласился на переезд в Саудовскую Аравию

13 июля 2024 09:55
Агабекян Карен - редактор
Агабекян Карен
редактор
Андрей Лунин готов к переезду из Реала в Саудовскую Аравию
Андрей Лунин в матче за "Реал". Фото: Reuters/Jason Cairnduff
Агабекян Карен - редактор
Агабекян Карен
редактор

Украинский вратарь мадридского "Реала" Андрей Лунин вскоре может сменить команду. Выбор его нового места работы может стать неожиданным.

О возможном новом месте работы украинца сообщил журналист Руди Галетти.

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Андрей Лунин во время тренировки. Фото: instagram.com/uafukraine/

Украинец готов к переезду в Саудовскую Аравию

25-летний вратарь "Реала" Лунин может уйти из "Реала" уже в это летнее трансферное окно.

Источник сообщил, что Лунин дал разрешение своему представителю вести переговоры с официальными властями Саудовской Аравии относительно возможного трансфера в одну из команд лиги.

На текущий момент Луниным в Саудовской Аравии могут интересоваться только "Аль-Наср" или "Аль-Иттихад".

Также в эти два клуба из Саудовской Аравии могут перейти бразильские вратари АПЛ Алиссон из "Ливерпуля" и Эдерсон из "Манчестер Сити".

Лунин в прошлом сезоне благодаря травме Тибо Куртуа провел за "Реал" 31 матч, где пропустил 32 мяча и сыграл 12 сухих матчей.

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