Лунин заявил о разочаровании поведением тренера Реала

Андрей Лунин во время тренировки сборной Украины. Фото: instagram.com/uafukraine/

Голкипер сборной Украины Андрей Лунин не спешит продлевать контракт с мадридским "Реалом". Футболист продолжает ждать гарантии того, что будет основным вратарем команды в следующем сезоне.

Лунин недоволен отношением тренерского штаба "королевского клуба", сообщает Marca.

Читайте также:

Контракт Андрея Лунина с "Реалом" завершится через год. Мадридский клуб предлагает голкиперу продлить соглашение, но украинец пока не согласился с позицией "бланкос". Он хочет сохранить место в основном составе столичной команды.

Андрей Лунин спасает ворот "Реала". Фото: instagram.com/lunin_andrey/

Что Лунин сказал о конкуренции в "Реале"

Голкипер напомнил о том, что всегда был готов бороться за место в основе "бланкос". В начале прошлого сезона Тибо Куртуа получил тяжелую травму. Лунин провел несколько матчей в стартовом составе мадридской команды, однако затем уступил место на поле Кепе.

Андрей Лунин и капитан "Реала" Начо. Фото: instagram.com/lunin_andrey/

Только после травмы вратаря, которого "Реал" арендовал у "Челси", Лунин снова получил шанс проявить себя в основном составе. Украинец воспользовался этой возможностью и снова оказался среди запасных только в конце сезона после выздоровления Куртуа и собственной болезни.

Главный тренер "Реала" Карло Анчелотти собирается и дальше использовать в основном составе Тибо Куртуа. Этим фактом и недоволен Андрей Лунин, который считает, что завоевал право выходить на поле в стартовом составе.

В услугах Лунина заинтересованы многие клубы Европы, которые готовы предоставить ему место в основе. В последнее время к списку таких команд добавился лондонский "Арсенал".

Напомним, Цыганков уйдет из "Жироны" — два клуба ведут борьбу за украинца.

Трубин выбрал новый клуб — "Бенфика" снизит трансферную стоимость украинца.

Лидеры "Наполи" Кварацхелия и Осимхен перейдут в "ПСЖ".

Испания — Англия — где смотреть финальный матч Евро-2024.

Миколенко выбрал новый клуб — "Эвертон" готовится для трансфера.