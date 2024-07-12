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Лунин объяснил, почему его разочаровал мадридский Реал

12 июля 2024 15:03
Валерий Ковалевич - Редактор
Лунин заявил о разочаровании поведением тренера Реала
Андрей Лунин во время тренировки сборной Украины. Фото: instagram.com/uafukraine/
Валерий Ковалевич - Редактор

Голкипер сборной Украины Андрей Лунин не спешит продлевать контракт с мадридским "Реалом". Футболист продолжает ждать гарантии того, что будет основным вратарем команды в следующем сезоне. 

Лунин недоволен отношением тренерского штаба "королевского клуба", сообщает Marca

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Контракт Андрея Лунина с "Реалом" завершится через год. Мадридский клуб предлагает голкиперу продлить соглашение, но украинец пока не согласился с позицией "бланкос". Он хочет сохранить место в основном составе столичной команды. 

Андрей Лунин
Андрей Лунин спасает ворот "Реала". Фото: instagram.com/lunin_andrey/

Что Лунин сказал о конкуренции в "Реале" 

Голкипер напомнил о том, что всегда был готов бороться за место в основе "бланкос". В начале прошлого сезона Тибо Куртуа получил тяжелую травму. Лунин провел несколько матчей в стартовом составе мадридской команды, однако затем уступил место на поле Кепе. 

Андрей Лунин и Начо
Андрей Лунин и капитан "Реала" Начо. Фото: instagram.com/lunin_andrey/

Только после травмы вратаря, которого "Реал" арендовал у "Челси", Лунин снова получил шанс проявить себя в основном составе. Украинец воспользовался этой возможностью и снова оказался среди запасных только в конце сезона после выздоровления Куртуа и собственной болезни. 

Главный тренер "Реала" Карло Анчелотти собирается и дальше использовать в основном составе Тибо Куртуа. Этим фактом и недоволен Андрей Лунин, который считает, что завоевал право выходить на поле в стартовом составе. 

В услугах Лунина заинтересованы многие клубы Европы, которые готовы предоставить ему место в основе. В последнее время к списку таких команд добавился лондонский "Арсенал". 

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