Лунін заявив про розчарування поведінкою тренера Реала

Андрій Лунін під час тренування збірної України Фото: instagram.com/uafukraine/

Голкіпер збірної України Андрій Лунін не поспішає продовжувати контракт із мадридським "Реалом". Футболіст продовжує чекати на гарантії того, що буде основним воротарем команди наступного сезону.

Лунін незадоволений ставленням тренерського штабу "королівського клубу", повідомляє Marca.

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Контракт Андрія Луніна з "Реалом" завершиться за рік. Мадридський клуб пропонує голкіперу продовжити угоду, але українець поки що не погодився з позицією "бланкос". Він хоче зберегти місце в основному складі столичної команди.

Андрій Лунін рятує ворота "Реала". Фото: instagram.com/lunin_andrey/

Що Лунін сказав про конкуренцію у "Реалі"

Голкіпер нагадав, що завжди був готовий боротися за місце в основі "бланкос". На початку минулого сезону Тібо Куртуа отримав тяжку травму. Лунін провів декілька матчів у стартовому складі мадридської команди, проте потім поступився місцем на полі Кепі.

Андрій Лунін та капітан "Реала" Начо. Фото: instagram.com/lunin_andrey/

Тільки після травми воротаря, якого "Реал" орендував у "Челсі", Лунін знову отримав шанс проявити себе в основному складі. Українець скористався цією можливістю і знову опинився серед запасних лише наприкінці сезону після одужання Куртуа та власної хвороби.

Головний тренер "Реала" Карло Анчелотті збирається й надалі використовувати в основному складі Тібо Куртуа. Цим фактом і незадоволений Андрій Лунін, котрий вважає, що завоював право виходити на поле у стартовому складі.

У послугах Луніна зацікавлені багато клубів Європи, які готові надати йому місце в основі. Останнім часом до списку таких команд додався лондонський "Арсенал".

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