Судаков этим летом уйдет из Шахтера в один из лучших клубов Испании

Георгий Судаков после удачного сезона в "Шахтере". Фото: instagram.com/sudakov_11/

Футболист сборной Украины Георгий Судаков получит шанс продолжить карьеру в чемпионате Испании. В услугах молодого футболиста заинтересован один из самых амбициозных клубов Ла Лиги.

"Шахтер" ждет из Испании выгодное предложение по трансферу своего воспитанника, сообщает Marca.

Читайте также:

За последние два месяца "Шахтер" отверг уже несколько вариантов с продажей Георгия Судакова. "Горняки" не против отпустить 21-летнего игрока, который в прошлом сезоне забил 8 голов и сделал 2 результативные передачи. Однако украинский клуб хочет заработать на этом трансфере минимум 60 млн евро.

Георгий Судаков на тренировке в сборной Украины. Фото: УАФ

Новый претендент на Судакова

Перспективным игроком уже интересовались "Наполи", "Челси" и "Ливерпуль", однако они не готовы платить отступные, которые требуют "горняки". Согласно сообщению испанских журналистов, теперь Судаковым интересуется и мадридский "Атлетико".

Георгий Судаков с медалью чемпиона Украины. Фото: instagram.com/sudakov_11/

Руководство столичного клуба почти всегда покупает тех игроков, которых просит подписать Диего Симеоне. Аргентинский наставник считает, что украинский полузащитник усилит среднюю линию "Атлетико". Испанский клуб готов заплатить "Шахтеру" 50 млн евро с учетом бонусов, но в течение нескольких лет.

Если "горняки" примут это предложение, уже в следующем сезоне Судаков будет играть в одной лиге с Довбиком и Цыганковым.

Напомним, Цыганков уйдет из "Жироны" — два клуба ведут борьбу за украинца.

Трубин выбрал новый клуб — "Бенфика" снизит трансферную стоимость украинца.

Испания — Англия — где смотреть финальный матч Евро-2024.

Лунин согласился на переезд в Саудовскую Аравию.

"Динамо" может продать полузащитника в "Левый берег".