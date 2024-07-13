Ексфутболіст збірної України розповів, що його будинок зруйнувала ракета

В будинок ексфутболіста збірної України влучила ракета
Колишній футболіст збірної України Віктор Коваленко втратив будинок внаслідок чергової ракетної атаки російських окупантів. Один зі снарядів потрапив у житло спортсмена.
Під час атаки в будинку була мама футболіста, про що він розповів на своїй сторінці в Instagram.
Віктор Коваленко повідомив, що до будинку, де він прожив все дитинство, влучила російська ракета. Це сталося у Херсоні, де народився футболіст. Нині там мешкають батьки 28-річного півзахисника.
Ракетний удар по Херсону
Після деокупації в листопаді 2022 року Херсон регулярно обстрілюють росіяни. У суботу, 13 липня, окупанти вкотре завдали ракетного удару по місту. Один зі снарядів повністю зруйнував будинок родини Віктора Коваленка.
Футболіст розповів, що пережив стрес через страх про долю мами, яка в момент ракетної атаки перебувала вдома. Він додав, що вона не постраждала і попросив українців допомагати ЗСУ, які стримують атаки окупантів.
Віктор Коваленко є вихованцем донецького "Шахтаря". З 2021 року він виступає у складі італійської команди "Аталанта". Також півзахисник виступав на правах оренди за "Спецію" та "Емполі".
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