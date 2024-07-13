Ексфутболіст збірної України розповів, що його будинок зруйнувала ракета

Будинок Віктора Коваленка після обстрілу. Фото: instagram.com/vitykovalenko/

Колишній футболіст збірної України Віктор Коваленко втратив будинок внаслідок чергової ракетної атаки російських окупантів. Один зі снарядів потрапив у житло спортсмена.

Під час атаки в будинку була мама футболіста, про що він розповів на своїй сторінці в Instagram.

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Віктор Коваленко повідомив, що до будинку, де він прожив все дитинство, влучила російська ракета. Це сталося у Херсоні, де народився футболіст. Нині там мешкають батьки 28-річного півзахисника.

Повідомлення Коваленка у соціальній мережі. Фото: скриншот instagram.com/vitykovalenko/

Ракетний удар по Херсону

Після деокупації в листопаді 2022 року Херсон регулярно обстрілюють росіяни. У суботу, 13 липня, окупанти вкотре завдали ракетного удару по місту. Один зі снарядів повністю зруйнував будинок родини Віктора Коваленка.

Футболіст розповів, що пережив стрес через страх про долю мами, яка в момент ракетної атаки перебувала вдома. Він додав, що вона не постраждала і попросив українців допомагати ЗСУ, які стримують атаки окупантів.

Віктор Коваленко на тренуванні. Фото: instagram.com/vitykovalenko/

Віктор Коваленко є вихованцем донецького "Шахтаря". З 2021 року він виступає у складі італійської команди "Аталанта". Також півзахисник виступав на правах оренди за "Спецію" та "Емполі".

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