Экс-футболист сборной Украины рассказал, что его дом разрушила ракета

Дом Виктора Коваленко после обстрела. Фото: instagram.com/vitykovalenko/

Бывший футболист сборной Украины Виктор Коваленко лишился дома в результате очередной ракетной атаки российских оккупантов. Один из снарядов попал в жилье спортсмена.

Во время атаки в доме находилась мама футболиста, о чем он рассказал на своей странице в Instagram.

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Виктор Коваленко сообщил, что в дом, в котором он прожил все детство, попала российская ракета. Это произошло в Херсоне, где родился футболист. В настоящее время там живут родители 28-летнего полузащитника.

Сообщение Коваленко в социальной сети. Фото: скриншот instagram.com/vitykovalenko/

Ракетный удар по Херсону

После деоккупации в ноябре 2022 года Херсон регулярно подвергается обстрелам россиян. В субботу, 13 июля, оккупанты в очередной раз нанесли ракетный удар по городу. Один из снарядов полностью разрушил дом семьи Виктора Коваленко.

Футболист рассказал, что пережил стресс из-за страха о судьбе мамы, которая в момент ракетной атаки находилась дома. Он добавил, что она не пострадала и попросил украинцев помогать ВСУ, которые сдерживают атаки оккупантов.

Виктор Коваленко на тренировке. Фото: instagram.com/vitykovalenko/

Виктор Коваленко является воспитанником донецкого "Шахтера". С 2021 года он выступает в составе итальянской команды "Аталанта". Также полузащитник выступал на правах аренды за "Специю" и "Эмполи".

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