Уругвай переміг Канаду у матчі за третє місце на Кубку Америки

Луїс Суарес урятував Уругвай від поразки. Фото: copaamerica.com

У Шарлотт, США відбувся матч за третє місце на Кубку Америки з футболу. У цій грі зустрілися Канада та Уругвай.

Підопічним легендарного тренера Марсело Б'єлси вдалося виграти в серії пенальті, повідомив портал Новини.LIVE.

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Канада та Уругвай зіграли за третє місце

На початку матчу Уругвай забив. Після кутового та скинутого м'яча Бентанкур пробив з кута воротарського майданчика під поперечину. Незабаром команда з Південної Америки могла подвоїти рахунок, але Араухо не реалізував вихід віч-на-віч.

На 22 хвилині Коне зрівняв рахунок. Після кутового та скидання м'яча від партнера футболіст Канади, стоячи спиною до воріт, перекинув голкіпера.

За рівного рахунку Уругвай спочатку активніше атакував, але останні п'ять хвилин Канада домінувала.

У другому таймі команди продовжили не реалізовувати чудові моменти для взяття воріт.

На 80-й хвилині Канада все ж таки вийшла вперед. Девід зіграв на добиванні після того, як голкіпер Уругваю відбив м'яч після удару Коне.

На другій доданій хвилині рахунок зрівняв 37-річний Суарес, який із партнерами втік у швидку атаку.

У серії пенальті Уругвай переміг через промахи Коне та Девіса.

Канада — Уругвай — 2:2 (за пенальті — 3:4)

Голи: Коне, 22, Девід, 80 — Бентанкур, 8, Суарес, 90 +2.

Канада: Сент-Клер, Джонстон (Девіс, 62), Лумпунгу, де Фужроль (Корнеліус, 67), Ларейя, Ахмед (Міллар, 77), Осоріо (Бейр, 77), Шуеньє, Коне, Шаффелбург, Олувасейі (Девід, 67).

Уругвай: Рочет, Хіменес, Касерес, Вінья (Оласа, 66), Бентанкур, Вальверде, Угарте (де Арраскаета, 46), Нандес, Араухо (Олівера, 61), Пельістрі (Родрігес, 61), Нуньєс (Суарес, 41).

Попередження: Сент-Клер, де Фужроль, Вінья, Олувасей, Коне, Бентанкур.

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