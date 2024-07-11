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Гравці збірної Уругваю побилися з уболівальниками з Колумбії після поразки на Копа Америка

11 липня 2024 10:02
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Уругвайські футболісти побилися з вболівальниками Колумбії на Копа Америка
Бійка на матчі Уругваю та Колумбії. Фото: скриншот YouTube
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

У другому півфіналі Кубка Америки з футболу збірна Уругваю програла з мінімальним рахунком Колумбії. Після фінального свистка підопічні Марсело Б'єлси вчинили бійку з вболівальниками команди суперника.

Уругвайські гравці піднялися на трибуни, щоб взяти участь у бійці, повідомляє El Observador.

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Збірна Уругваю не змогла уникнути поразки від Колумбії у другому півфіналі Копа Америка, який відбувся в ніч із 10 на 11 липня на стадіоні "Банк оф Америка" у Шарлотті (США). Єдиний гол у матчі на 39-й хвилині забив Джефферсон Лерма. Уругвайці весь другий тайм грали здебільшого після вилучення уругвайця Даніеля Муньоса.

Скандал після матчу

Футболісти збірної Уругваю після фінального свистка хотіли поспілкуватися зі своїми вболівальниками на трибунах, але натомість вступили у суперечку з колумбійськими фанами. Розмова на підвищених тонах переросла у бійку. Гравці збірної Уругваю Дарвін Нуньєс та Рональд Араухо піднялися на трибуни та розпочали бій з уболівальниками.

Бійка вболівальників та футболістів на Копа Америка
Бійка вболівальників та футболістів на Копа Америка. Фото: скриншот YouTube

 

Захисник збірної Уругваю Хосе Хіменес розповів про деталі інциденту. За його словами, колумбійські фани почали ображати уругвайців та погрожувати сім'ям гравців, які були присутні на матчі.

Хіменес звинуватив поліцію у тому, що на поєдинку майже не було охорони правопорядку. Футболіст заявив, що його партнери по команді регулярно стикаються з подібною ситуацією.

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