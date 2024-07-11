Збірна Колумбії у меншості обіграла Уругвай та вийшла у фінал Копа Америка

Колумбійці святкують вихід у фінал турніру. Фото: instagram.com/fcfseleccioncol/

На Кубку Америки відбувся другий півфінальний поєдинок. Збірна Колумбії у напруженому протистоянні виборола путівку до фіналу турніру.

Результат зустрічі вирішив гол, який було забито у першому таймі, повідомляє портал Новини.LIVE.

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Зірковий склад збірної Уругваю не допоміг команді Марсело Б'єлси забити бодай один м'яч у ворота Каміло Варгаса. Підопічні Нестора Лоренцо цілий тайм провели у меншості, але вистояли у матчі проти грізного суперника.

Як Колумбія вийшла у фінал Копа Америка-2024

Уругвай — Колумбія — 0:1 (0:1)

Гол: Лерма, 39

Вилучення: Мехія, 45+1 (Колумбія) — груба гра.

Колумбія: Варгас, Муньос, Санчес, Куеста, Мохіка, Хамес (Кастаньо, 62), Джон Арьяс (Сантьяго Арьяс, 46), Луїс Діас (Сіністерра, 87), Ріос (Урібе, 61), Лерма, Кордоба (Міна, 75).

Тренер: Нестор Лоренцо.

Уругвай: Рочет, Хіменес, Матіас Олівера (де Арраскаета, 46), Хав'єр Араухо, Енцо Касерес Рамос, Угарте, Вальверде, Пельістрі (Крістіан Олівера, 46), де ла Крус (Каноббіо, 90), Бентанкур (Варела, 34; Луис Суарес, 67), Нуньєс.

Тренер: Марсело Б'єлса.

У чвертьфіналі Копа Америка-2024 колумбійці розгромили Панаму (5:0), а уругвайці зіграли внічию з Бразилією (0:0). Команда Марсело Б'єлси виграла по пенальті з рахунком 4:2, але втратила через дискваліфікацію Нандеса. Також їй не зміг допомогти травмований Араухо.

Збірна Колумбії у фіналі Копа Америка-2024. Фото: instagram.com/fcfseleccioncol/

Збірна Уругваю впевнено розпочала матч, але майже не створювала моментів біля воріт Колумбії. У середині тайму поле залишив травмований Беттанкур, а невдовзі підопічні Лоренцо забили гол. Хамес Родрігес із кутового "виклав м'яч" на півзахисника "Крістал Пелас" Джефферсона Лерма, який завдав ідеального удару головою, 0:1!

Хамес Родрігес (ліворуч) зробив 5 результативних передач на турнірі. Фото: instagram.com/fcfseleccioncol/

Колумбійці могли забити ще декілька голів до перерви, але уругвайців рятував Рочет. А наприкінці тайму Маньйос відмахнувся від Угарті й залишив поле. Весь другий тайм команда Б'євся провела в атаці, Суарес влучив у штангу, гарні моменти впустили Вальверде та де Арраскаєта. Але Колумбія вистояла у дуже грубому матчі та вийшла у фінал Копа Америка-2024.

У вирішальному матчі колумбійці у понеділок, 15 липня, зіграють зі збірною Аргентини.

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