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Уругвай в большинстве проиграл Колумбии в полуфинале Копа Америка-2024

11 июля 2024 07:06
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Сборная Колумбии в меньшинстве обыграла Уругвай и вышла в финал Копа Америка
Колумбийцы празднуют выход в финал турнира. Фото: instagram.com/fcfseleccioncol/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

На Кубке Америки состоялся второй полуфинальный поединок. Сборная Колумбии в напряженном противостоянии завоевала путевку в финал турнира. 

Исход встречи решил гол, который был забит в первом тайме, сообщает портал Новини.LIVE. 

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Звездный состав сборной Уругвая не помог команде Марсело Бьелсы забить хотя бы один мяч в ворота Камило Варгаса. Подопечные Нестора Лоренцо целый тайм провели в меньшинстве, но выстояли в матче против грозного соперника. 

Как Колумбия вышла в финал Копа Америка-2024 

Уругвай — Колумбия — 0:1 (0:1) 

Гол: Лерма, 39 

Удаление: Мехия, 45+1 (Колумбия) — грубая игра. 

Колумбия: Варгас, Муньос, Санчес, Куэста, Мохика, Хамес (Кастаньо, 62), Джон Арьяс (Сантьяго Арьяс, 46), Луис Диас (Синистерра, 87), Риос (Урибе, 61), Лерма, Кордоба (Мина, 75).

Тренер: Нестор Лоренцо. 

Уругвай: Рочет, Хименес, Матиас Оливера (де Арраскаэта, 46), Хавьер Араухо, Энцо Касерес Рамос, Угарте, Вальверде, Пельистри (Кристиан Оливера, 46), де ла Крус (Каноббио, 90), Бентанкур (Варела, 34; Луис Суарес, 67), Нуньес.

Тренер: Марсело Бьелса. 

В четвертьфинале Копа Америка-2024 колумбийцы разгромили Панаму (5:0), а уругвайцы сыграли вничью с Бразилией (0:0). Команда Марсело Бьелсы выиграла по пенальти со счетом 4:2, но потеряла из-за дисквалификации Нандеса. Также ей не смог помочь травмированный Араухо. 

Сборная Колумбии в финале Копа Америка-2024
Сборная Колумбии в финале Копа Америка-2024. Фото: instagram.com/fcfseleccioncol/

Сборная Уругвая уверенно начала матч, но почти не создавала моменты у ворот Колумбии. В середине тайма поле покинул травмированный Беттанкур, а вскоре подопечные Лоренцо забили гол. Хамес Родригес с углового "выложил мяч" на полузащитника "Кристал Пэлас" Джефферсона Лерма, который нанес идеальный удар головой, 0:1! 

Хамес Родригес
Хамес Родригес (слева) сделал 5 результативных передач на турнире. Фото: instagram.com/fcfseleccioncol/

Колумбийцы могли забить еще несколько голов до перерыва, но уругвайцев спасал Рочет. А в конце тайма Маньос отмахнулся от Угарте и покинул поле. Весь второй тайм команда Бьелся провела в атаке, Суарес попал в штангу, хорошие моменты упустили Вальверде и де Арраскаета. Но Колумбия выстояла в очень грубом матче и вышла в финал Копа Америка-2024. 

В решающем матче колумбийцы в понедельник, 15 июля, сыграют со сборной Аргентины. 

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