Уругвайские футболисты подрались с колумбийскими болельщиками на Копа Америка

Драка на матче Уругвая и Колумбии. Фото: скриншот YouTube

Во втором полуфинале Кубка Америки по футболу сборная Уругвая проиграла с минимальным счетом Колумбии. После финального свистка подопечные Марсело Бьелсы устроили драку с болельщиками команды соперника.

Уругвайские игроки поднялись на трибуны, чтобы принять участие в потасовке, сообщает El Observador.

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Сборная Уругвая не смогла избежать поражения от Колумбии во втором полуфинале Копа Америка, который состоялся в ночь с 10 на 11 июля на стадионе "Банк оф Америка" в Шарлотте (США). Единственный гол в матче на 39-й минуте забил Джефферсон Лерма. Уругвайцы весь второй тайм играли в большинстве после удаления уругвайца Даниэля Муньоса.

Скандал после матча

Футболисты сборной Уругвая после финального свистка хотели пообщаться со своими болельщиками на трибунах, но вместо этого вступили в спор с колумбийскими фанами. Разговор на повышенных тонах перерос в драку. Игроки сборной Уругвая Дарвин Нуньес и Рональд Араухо поднялись на трибуны и вступили в бой с болельщиками.

Драка болельщиков и футболистов на Копа Америка. Фото: скриншот YouTube

Защитник сборной Уругвая Хосе Хименес рассказал о деталях инцидента. Согласно его словам, колумбийские фаны принялись оскорблять уругвайцев и угрожать семьям игроков, которые присутствовали на матче.

Хименес обвинил полицию в том, что на поединке почти не было охраны правопорядка. Футболист заявил, что его партнеры по команде регулярно сталкиваются с подобной ситуацией.

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