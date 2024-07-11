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Игроки сборной Уругвая подрались с болельщиками из Колумбии после поражения на Копа Америка

11 июля 2024 10:02
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Уругвайские футболисты подрались с колумбийскими болельщиками на Копа Америка
Драка на матче Уругвая и Колумбии. Фото: скриншот YouTube
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Во втором полуфинале Кубка Америки по футболу сборная Уругвая проиграла с минимальным счетом Колумбии. После финального свистка подопечные Марсело Бьелсы устроили драку с болельщиками команды соперника. 

Уругвайские игроки поднялись на трибуны, чтобы принять участие в потасовке, сообщает El Observador.

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Сборная Уругвая не смогла избежать поражения от Колумбии во втором полуфинале Копа Америка, который состоялся в ночь с 10 на 11 июля на стадионе "Банк оф Америка" в Шарлотте (США). Единственный гол в матче на 39-й минуте забил  Джефферсон Лерма. Уругвайцы весь второй тайм играли в большинстве после удаления уругвайца Даниэля Муньоса.

Скандал после матча 

Футболисты сборной Уругвая после финального свистка хотели пообщаться со своими болельщиками на трибунах, но вместо этого вступили в спор с колумбийскими фанами. Разговор на повышенных тонах перерос в драку. Игроки сборной Уругвая Дарвин Нуньес и Рональд Араухо поднялись на трибуны и вступили в бой с болельщиками.

Драка болельщиков и футболистов на Копа Америка
Драка болельщиков и футболистов на Копа Америка. Фото: скриншот YouTube

 

Защитник сборной Уругвая Хосе Хименес рассказал о деталях инцидента. Согласно его словам, колумбийские фаны принялись оскорблять уругвайцев и угрожать семьям игроков, которые присутствовали на матче. 

Хименес обвинил полицию в том, что на поединке почти не было охраны правопорядка. Футболист заявил, что его партнеры по команде регулярно сталкиваются с подобной ситуацией.

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