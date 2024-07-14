Уругвай победил Канаду в матче за третье место на Кубке Америки

Луис Суарес спас Уругвай от поражения. Фото: copaamerica.com

В Шарлотт, США состоялся матч за третье место на Кубке Америки по футболу. В этой игре встретились Канада и Уругвай.

Подопечным легендарного тренера Марсело Бьелсы удалось выиграть в серии пенальти, сообщил портал Новини.LIVE.

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Канада и Уругвай сыграли за третье место

В начале матча Уругвай забил. После углового и сброшенного мяча Бентанкур пробил с угла вратарской под перекладину. Вскоре команда из Южной Америки могла удвоить счет, но Араухо не реализовал выход один на один.

На 22 минуте Коне сравнял счет. После углового и сбрасывания мяча от партнера футболист Канады, стоя спиной к воротам, перебросил голкипера.

При равном счете Уругвай сначала активнее атаковал, но в последние пять минут Канада доминировала.

Во втором тайме команды продолжили не реализовывать отличные моменты для взятия ворот.

На 80-й минуте Канада все же вышла вперед. Дэвид сыграл на добивании после того, как голкипер Уругвая отбил мяч после удара Коне.

На второй добавленной минуте счет сравнял 37-летний Суарес, который с партнерами убежал в быструю атаку.

В серии пенальти Уругвай победил из-за промахов Коне и Дэвиса.

Канада — Уругвай — 2:2 (по пенальти — 3:4)

Голы: Коне, 22, Дэвид, 80 — Бентанкур, 8, Суарес, 90+2.

Канада: Сент-Клэр, Джонстон (Дэвис, 62), Лумпунгу, де Фужроль (Корнелиус, 67), Ларейя, Ахмед (Миллар, 77), Осорио (Бэйр, 77), Шуэнье, Коне, Шаффелбург, Олувасейи (Дэвид, 67).

Уругвай: Рочет, Хименес, Касерес, Винья (Оласа, 66), Бентанкур, Вальверде, Угарте (де Арраскаэта, 46), Нандес, Араухо (Оливера, 61), Пельистри (Родригес, 61), Нуньес (Суарес, 46).

Предупреждения: Сент-Клэр, де Фужроль, Винья, Олувасейи, Коне, Бентанкур.

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