Уругвай победил Канаду в матче за третье место на Кубке Америки

Уругвай стал бронзовым призером Копа Америка — видео
В Шарлотт, США состоялся матч за третье место на Кубке Америки по футболу. В этой игре встретились Канада и Уругвай.
Подопечным легендарного тренера Марсело Бьелсы удалось выиграть в серии пенальти, сообщил портал Новини.LIVE.
Канада и Уругвай сыграли за третье место
В начале матча Уругвай забил. После углового и сброшенного мяча Бентанкур пробил с угла вратарской под перекладину. Вскоре команда из Южной Америки могла удвоить счет, но Араухо не реализовал выход один на один.
На 22 минуте Коне сравнял счет. После углового и сбрасывания мяча от партнера футболист Канады, стоя спиной к воротам, перебросил голкипера.
При равном счете Уругвай сначала активнее атаковал, но в последние пять минут Канада доминировала.
Во втором тайме команды продолжили не реализовывать отличные моменты для взятия ворот.
На 80-й минуте Канада все же вышла вперед. Дэвид сыграл на добивании после того, как голкипер Уругвая отбил мяч после удара Коне.
На второй добавленной минуте счет сравнял 37-летний Суарес, который с партнерами убежал в быструю атаку.
В серии пенальти Уругвай победил из-за промахов Коне и Дэвиса.
Канада — Уругвай — 2:2 (по пенальти — 3:4)
Голы: Коне, 22, Дэвид, 80 — Бентанкур, 8, Суарес, 90+2.
Канада: Сент-Клэр, Джонстон (Дэвис, 62), Лумпунгу, де Фужроль (Корнелиус, 67), Ларейя, Ахмед (Миллар, 77), Осорио (Бэйр, 77), Шуэнье, Коне, Шаффелбург, Олувасейи (Дэвид, 67).
Уругвай: Рочет, Хименес, Касерес, Винья (Оласа, 66), Бентанкур, Вальверде, Угарте (де Арраскаэта, 46), Нандес, Араухо (Оливера, 61), Пельистри (Родригес, 61), Нуньес (Суарес, 46).
Предупреждения: Сент-Клэр, де Фужроль, Винья, Олувасейи, Коне, Бентанкур.
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