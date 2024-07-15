Саутгейт рассказал о будущем в сборной Англии после проигрыша Испании в финале Евро

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт. Фото: x.com/england

В финале чемпионата Европы по футболу сборная Англии проиграла Испании со счетом 1:2. Для главного тренера "трех львов" Гарета Саутгейта это второй проигранный финал подряд.

После матча Саутгейт высказался о своем будущем в команде, Слова которого наводит BBC.

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По словам главного тренера сборной Англии, на текущий момент не подходящее время для принятия настолько сложного решения, поскольку он находится в эмоциональном состоянии.

"Не думаю, что сейчас подходящее время для принятия такого решения. Мне нужно поговорить с нужными людьми. Сейчас не время", — сказал тренер.

Относительно поражения Саутгейт отметил, что Испания заслуженно выиграла в финале, поскольку лучше контролировала мяч и сохранила концентрацию в конце матча.

Саутгейт считает, что его команде не хватило совсем немного, чтобы сравнять счет или выиграть, но победили те, кто заслужил.

"Испания показала себя лучшей командой на турнире. Мы недостаточно хорошо держали мяч, но оставались в игре до последних 10 минут. Мне очень жаль всех.

Игроки были великолепны, и я горжусь тем, что они сделали. Нам не хватило совсем немного.

После гола Палмера мы получили импульс и имели хорошую возможность сравнять счет в конце матча. Но я не уверен, что мы сделали достаточно для победы за 90 минут", — отметил Саутгейт.

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