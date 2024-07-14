Финал чемпионата Европы: Испания в конце матча вырвала победу над Англией

Матч Испания — Англия. Фото: x.com/EURO2024

В Берлине прошел финальный матч чемпионата Европы-2024. В этой игре встретились Испания и Англия.

Испания победила Англию со счетом 2:1, сообщил портал Новини.LIVE.

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Матч Испания — Англия

Испания с первых минут матча взяла мяч под свой контроль, но никакого ожидаемого доминирования не наблюдалось.

Первый момент у испанцев появился на 13-й минуте, когда Уильямс подал угловой из левого фланга на дальнюю штангу, где Родри сбросил мяч на Ле Нормана, который неудачно пробил через себя.

Несмотря на первый момент, он был единственным у испанцев в первой половине матча. Англичане только в добавленное время ответили ударом Фодена слета в руки голкиперу.

Второй тайм начался с мощной навалы на ворота Англии. В начале второй половины Ямал из правого фланга сместился к центру и отдал мяч на противоположный фланг, где Уильямс пробил точно в левый правый угол ворот.

После забитого мяча Испания еще активнее начала атаковать и в следующие 25 минут могли забивать Уильямс, Ольмо, Ямал, Руис. Иногда футболистам не хватало точности, но и были моменты с отличной игрой Пикфорда.

Неожиданным стал гол Англии. На 73-й минуте Сака убежал в контратаку по правому флангу и затем отдал в центр на Беллингема, который отпасовал дальше, где Палмер из-за пределов штрафной пробил низом в левый угол ворот.

Матч неспешно шел к экстра-таймам, но Испания забила. На 86-й минуте Кукурелья с левого фланга прострелил в штрафную, где Оярсабаль опередил защитника и в касание забил.

На 90-й минуте после углового Райс пробил головой и Ольмо вынес мяч из линии ворот. Это был последний момент в матче.

Испания — Англия — 2:1

Голы: Уильямс, 47, Оярсабаль, 86 — Палмер, 73

Испания: Симон — Карвахаль, Ле Норман (Начо, 83), Лапорт, Кукурелья — Родри (Субименди, 46), Руис — Ямал (Мерино, 89), Ольмо, Вильямс — Мората (Оярсабаль, 67).

Главный тренер: Луис де ла Фуэнте

Англия: Пикфорд — Уокер, Стоунз, Геи — Сака, Мейну (Палмер, 70), Райс, Шоу — Фоден (Тоуни, 89), Беллингем — Кейн (Уоткинс, 61).

Главный тренер: Гарет Саутгейт.

Предупреждения: Ольмо, Уоткинс — Кейн, Стоунз.

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