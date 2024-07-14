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Испания — Англия — стартовые составы на финал Евро-2024

14 июля 2024 21:15
Агабекян Карен - редактор
Агабекян Карен
редактор
Стартовые составы на финал Евро-2024: Испания и Англия готовятся к решающей игре
"Олимпиаштадион" в Берлине примет финальный матч Испания — Англия. Фото: x.com/EURO2024
Агабекян Карен - редактор
Агабекян Карен
редактор

На "Олимпиаштадионе" в Берлине 14 июля состоится финал чемпионата Европы-2024. На поле сойдутся команды Испании и Англии.

Перед игрой команды опубликовали стартовые составы, сообщил портал Новини.LIVE.

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Сборная Испании на текущем Евро считается лучшей командой турнира, поскольку им удается показывать самый стабильный и красивый футбол.

Испания без потери очков выиграли свою группу. Затем в плей-офф они одолели Грузию (4:1), Германию (2:1) и Францию (2:1).

Англия стала второй в своей группе, а затем в плей-офф одолела в экстра-тайме Словакию (2:1), в серии пенальти Швейцарию (1:1), и в полуфинале Нидерланды (2:1).

Испания: Симон — Карвахаль, Ле Норман, Лапорт, Кукурелья — Родри, Руис — Ямал, Ольмо, Вильямс — Мората.

Запасные: Рая, Ремиро, Фернандес, Вивиан, Мерино, Хоселу, Торрес, Гримальдо, Баена, Субименди, Оярсабаль, Навас, Лопес.

Англия: Пикфорд — Уокер, Стоунз, Геи — Сака, Мейну, Райс, Шоу — Фоден, Беллингем — Кейн.

Запасные: Рамсдейл, Хендерсон, Александер-Арнольд, Триппьер, Конса, Данк, Галлахер, Тоуни, Гордон, Уоткинс, Боуэн, Эзе, Гомес, Палмер, Уортон.

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