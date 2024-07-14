Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Спорт arrow Іспанія — Англія — стартові склади на фінал Євро-2024 arrow

Іспанія — Англія — стартові склади на фінал Євро-2024

14 липня 2024 21:15
Агабекян Карен - редактор
Агабекян Карен
редактор
Стартові склади на фінал Євро-2024: Іспанія та Англія готуються до вирішальної гри
"Олімпіаштадіон" у Берліні прийме фінальний матч Іспанія — Англія. Фото: x.com/EURO2024
Агабекян Карен - редактор
Агабекян Карен
редактор

На "Олімпіаштадіоні" у Берліні 14 липня відбудеться фінал чемпіонату Європи-2024. На полі зійдуться команди Іспанії та Англії.

Перед грою команди опублікували стартові склади, повідомив портал Новини LIVE.

Читайте також:

Матч Іспанія — Англія

Збірна Іспанії на поточному Євро вважається найкращою командою турніру, оскільки їм вдається показувати найстабільніший та найкрасивіший футбол.

Іспанія без втрати очок виграла свою групу. Потім у плей-оф вони здолали Грузію (4:1), Німеччину (2:1) та Францію (2:1).

Англія стала другою у своїй групі, а у плей-оф здолала в екстратаймі Словаччину (2:1), у серії пенальті Швейцарію (1:1), та у півфіналі Нідерланди (2:1).

Іспанія: Сімон — Карвахаль, Ле Норман, Лапорт, Кукурелья — Родрі, Руїс — Ямал, Ольмо, Вільямс — Мората.

Запасні: Раю, Реміро, Фернандес, Вівіан, Меріно, Хоселу, Торрес, Гримальдо, Баєна, Субіменді, Оярсабаль, Навас, Лопес.

Англія: Пікфорд — Вокер, Стоунз, Геї — Сака, Мейну, Райс, Шоу — Фоден, Беллінгем — Кейн.

Запасні: Рамсдейл, Хендерсон, Александер-Арнольд, Тріп'єр, Конса, Данк, Галахер, Тоуні, Гордон, Уоткінс, Боуен, Езе, Гомес, Палмер, Уортон.

Нагадаємо, Миколенко вибрав новий клуб — "Евертон" готується до трансферу.

"Динамо" може продати півзахисника до "Лівого берега" — подробиці.

Судаков готується до виходу із "Шахтаря" — клуб отримає вигідну пропозицію.

Циганков піде з "Жирони" — два клуби ведуть боротьбу за українця.

У будинок ексфутболіста збірної України влучила ракета.

футбол Збірна Іспанії з футболу Збірна Англії по футболу Євро-2024 по футболу

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

11:48 Миколенко обрав новий клуб — Евертон готується для трансферу

3 липня 2024

08:33 В Україні з'явився територіальний резерв — що це та кого до нього включатимуть

5 липня 2024

15:43 Які військові спеціальності виключають бронювання

3 липня 2024

13:01 Нові правила надсилання повісток — що змінилося

8 липня 2024

09:22 Пенсії можуть "урізати" на 20% — кого торкнеться

9 липня 2024

06:10 Доплати у 944 гривні — кому з пенсіонерів доступна допомога

7 липня 2024

02:12 Мобілізація після 16 липня — в Міноборони пояснили, що чекає на військовозобов'язаних

3 липня 2024

10:28 Мінімальна зарплата в липні — як зміняться доходи українців

5 липня 2024

10:08 Забарний може стати гравцем одного з найтитулованіших клубів світу — що відомо

8 липня 2024

18:40 Правила виїзду з України змінюються — що чекає на чоловіків з 17 липня