Стартові склади на фінал Євро-2024: Іспанія та Англія готуються до вирішальної гри

"Олімпіаштадіон" у Берліні прийме фінальний матч Іспанія — Англія. Фото: x.com/EURO2024

На "Олімпіаштадіоні" у Берліні 14 липня відбудеться фінал чемпіонату Європи-2024. На полі зійдуться команди Іспанії та Англії.

Перед грою команди опублікували стартові склади, повідомив портал Новини LIVE.

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Матч Іспанія — Англія

Збірна Іспанії на поточному Євро вважається найкращою командою турніру, оскільки їм вдається показувати найстабільніший та найкрасивіший футбол.

Іспанія без втрати очок виграла свою групу. Потім у плей-оф вони здолали Грузію (4:1), Німеччину (2:1) та Францію (2:1).

Англія стала другою у своїй групі, а у плей-оф здолала в екстратаймі Словаччину (2:1), у серії пенальті Швейцарію (1:1), та у півфіналі Нідерланди (2:1).

Іспанія: Сімон — Карвахаль, Ле Норман, Лапорт, Кукурелья — Родрі, Руїс — Ямал, Ольмо, Вільямс — Мората.

Запасні: Раю, Реміро, Фернандес, Вівіан, Меріно, Хоселу, Торрес, Гримальдо, Баєна, Субіменді, Оярсабаль, Навас, Лопес.

Англія: Пікфорд — Вокер, Стоунз, Геї — Сака, Мейну, Райс, Шоу — Фоден, Беллінгем — Кейн.

Запасні: Рамсдейл, Хендерсон, Александер-Арнольд, Тріп'єр, Конса, Данк, Галахер, Тоуні, Гордон, Уоткінс, Боуен, Езе, Гомес, Палмер, Уортон.

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