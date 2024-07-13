Іспанія — Англія — прогноз та ставки на фінал Євро-2024

Букмекери назвали несподіваного фаворита перед фіналом Євро-2024 Іспанія — Англія
Збірні Іспанії та Англії продовжують підготовку до фіналу Євро-2024, що відбудеться у неділю, 14 липня. Матч розпочнеться о 22:00 за київським часом.
Команди виведе на поле берлінського "Олімпіаштадіону" головний суддя Франсуа Летексьє, нагадує портал Новини.LIVE.
Команда Гарета Саутгейта вважалася одним із головних фаворитів Євро-2024 перед стартом турніру у Німеччині. Збірна Англії дісталася фіналу, але експерти вважають її гру непереконливою, а тому фаворитом фінального поєдинку стали іспанці.
На що зробити ставку в матчі Іспанія — Англія
Букмекери надають невелику перевагу "червоній фурії" перед фіналом Євро-2024. Наприклад, букмекер GG.BET дає такі коефіцієнти на перемогу та нічию в основний час:
- Перемога Іспанії — 2.51
- Нічия — 2.88
- Перемога Англії — 3:69.
Ставка на прохід (завоювання трофея в основний час за підсумками екстратаймів або серії пенальті) збірної Іспанії складає 1.63. Такий прогноз на користь збірної Англії оцінюється коефіцієнтом 2.52.
На думку експертів, фінал Євро-2024 не буде результативним. Ставку на "Тотал Більше 2,5" голів оцінено коефіцієнтом 2.80. На "Тотал Менше 2,5" гола можна зробити ставку з коефіцієнтом 1.38.
Також доступні ставки на автора голу у фіналі Євро-2024. Якщо Ламін Ямал заб'є у ворота Джордана Пікфорда і збільшить шанси на здобуття призу "Найкращому молодому гравцю турніру", спрацює ставка з коефіцієнтом 6.17. А що щодо інших футболістів?
- Харрі Кейн (Англія) — 3.21
- Дані Ольмо (Іспанія) — 5.08
- Джуд Беллінгем (Англія) — 5.56
- Альваро Мората (Іспанія) — 6.78.
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