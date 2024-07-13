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Букмекери назвали несподіваного фаворита перед фіналом Євро-2024 Іспанія — Англія

13 липня 2024 20:03
Валерій Ковалевич - Редактор
Іспанія — Англія — прогноз та ставки на фінал Євро-2024
Джуд Беллінгем під час тренування збірної Англії на Євро-2024 Фото: Reuters/Lee Smith
Валерій Ковалевич - Редактор

Збірні Іспанії та Англії продовжують підготовку до фіналу Євро-2024, що відбудеться у неділю, 14 липня. Матч розпочнеться о 22:00 за київським часом.

Команди виведе на поле берлінського "Олімпіаштадіону" головний суддя Франсуа Летексьє, нагадує портал Новини.LIVE.

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Команда Гарета Саутгейта вважалася одним із головних фаворитів Євро-2024 перед стартом турніру у Німеччині. Збірна Англії дісталася фіналу, але експерти вважають її гру непереконливою, а тому фаворитом фінального поєдинку стали іспанці.

Гарет Саутгейт
Гарет Саутгейт готує "трьох левів" до фіналу. Фото: Reuters/Lee Smith

На що зробити ставку в матчі Іспанія — Англія

Букмекери надають невелику перевагу "червоній фурії" перед фіналом Євро-2024. Наприклад, букмекер GG.BET дає такі коефіцієнти на перемогу та нічию в основний час:

  • Перемога Іспанії — 2.51
  • Нічия — 2.88
  • Перемога Англії — 3:69.
Луїс де ла Фуенте
Тренер Луїс де ла Фуенте під час тренування. Фото: Reuters/Robin Rudel

Ставка на прохід (завоювання трофея в основний час за підсумками екстратаймів або серії пенальті) збірної Іспанії складає 1.63. Такий прогноз на користь збірної Англії оцінюється коефіцієнтом 2.52.

На думку експертів, фінал Євро-2024 не буде результативним. Ставку на "Тотал Більше 2,5" голів оцінено коефіцієнтом 2.80. На "Тотал Менше 2,5" гола можна зробити ставку з коефіцієнтом 1.38.

Збірна Іспанії на Євро-2024
Збірна Іспанії на Євро-2024. Фото: Reuters/Michaela Stache

Також доступні ставки на автора голу у фіналі Євро-2024. Якщо Ламін Ямал заб'є у ворота Джордана Пікфорда і збільшить шанси на здобуття призу "Найкращому молодому гравцю турніру", спрацює ставка з коефіцієнтом 6.17. А що щодо інших футболістів?

  • Харрі Кейн (Англія) — 3.21
  • Дані Ольмо (Іспанія) — 5.08
  • Джуд Беллінгем (Англія) — 5.56
  • Альваро Мората (Іспанія) — 6.78.

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