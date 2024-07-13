Іспанія — Англія — прогноз та ставки на фінал Євро-2024

Джуд Беллінгем під час тренування збірної Англії на Євро-2024 Фото: Reuters/Lee Smith

Збірні Іспанії та Англії продовжують підготовку до фіналу Євро-2024, що відбудеться у неділю, 14 липня. Матч розпочнеться о 22:00 за київським часом.

Команди виведе на поле берлінського "Олімпіаштадіону" головний суддя Франсуа Летексьє, нагадує портал Новини.LIVE.

Читайте також:

Команда Гарета Саутгейта вважалася одним із головних фаворитів Євро-2024 перед стартом турніру у Німеччині. Збірна Англії дісталася фіналу, але експерти вважають її гру непереконливою, а тому фаворитом фінального поєдинку стали іспанці.

Гарет Саутгейт готує "трьох левів" до фіналу. Фото: Reuters/Lee Smith

На що зробити ставку в матчі Іспанія — Англія

Букмекери надають невелику перевагу "червоній фурії" перед фіналом Євро-2024. Наприклад, букмекер GG.BET дає такі коефіцієнти на перемогу та нічию в основний час:

Перемога Іспанії — 2.51

Нічия — 2.88

Перемога Англії — 3:69.

Тренер Луїс де ла Фуенте під час тренування. Фото: Reuters/Robin Rudel

Ставка на прохід (завоювання трофея в основний час за підсумками екстратаймів або серії пенальті) збірної Іспанії складає 1.63. Такий прогноз на користь збірної Англії оцінюється коефіцієнтом 2.52.

На думку експертів, фінал Євро-2024 не буде результативним. Ставку на "Тотал Більше 2,5" голів оцінено коефіцієнтом 2.80. На "Тотал Менше 2,5" гола можна зробити ставку з коефіцієнтом 1.38.

Збірна Іспанії на Євро-2024. Фото: Reuters/Michaela Stache

Також доступні ставки на автора голу у фіналі Євро-2024. Якщо Ламін Ямал заб'є у ворота Джордана Пікфорда і збільшить шанси на здобуття призу "Найкращому молодому гравцю турніру", спрацює ставка з коефіцієнтом 6.17. А що щодо інших футболістів?

Харрі Кейн (Англія) — 3.21

Дані Ольмо (Іспанія) — 5.08

Джуд Беллінгем (Англія) — 5.56

Альваро Мората (Іспанія) — 6.78.

Нагадаємо, Судаков готується до трансферу з "Шахтаря" — клуб отримає вигідну пропозицію.

Циганков піде з "Жирони" — два клуби ведуть боротьбу за українця.

В будинок ексфутболіста збірної України влучила ракета.

Трубін обрав новий клуб — "Бенфіка" знизить трансферну вартість українця.

Лунін погодився на переїзд до Саудівської Аравії.