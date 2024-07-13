Фінал Євро 2024: Іспанія Англія — коли буде матч — анонс

Харрі Кейн може стати найкращим бомбардиром Євро-2024. Фото: Reuters/Wolfgang Rattay

У фіналі чемпіонату Європи з футболу зустрінуться дві команди із великими арміями шанувальників у всьому світі. На поле стадіону у Берліні вийдуть одні із фаворитів турніру англійці та іспанці, які приємно здивували на Євро-2024.

Букмекери вважають фаворитом команду Гарета Саутгейта, але Іспанія матиме шанс на трофей, повідомляє портал Новини.LIVE.

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У неділю, 14 липня, о 22:00 за київським часом суддя Франсуа Летексьє виведе збірні Англії та Іспанії на поле "Олімпіаштадіону" в Берліні, де пройде фінал Євро-2024. На думку експертів, у "трьох левів" вищі шанси на перемогу, але "червона фурія" вже неодноразово приємно дивувала на цьому турнірі.

Букайо Сака після того, як скасували його гол. Фото: Reuters/Leon Kuegeler

Готовність Англії до фіналу

Шкала емоцій щодо Гарета Саутгейта під час Євро-2024 постійно змінювалася. Перед турніром "трьох левів" вважали одним із головних фаворитів. Під час континентальної першості непереконлива гра англійців стала підставою для критики. Але після виходу команди у фінал Футбольна Асоціація хоче продовжити контракт із Саутгейтом.

Харрі Кейн забиває пенальті. Фото: Reuters/Lee Smith

Наставник збірної Англії став першим тренером не з Німеччини, якому вдалося двічі поспіль вивести свою команду до фіналу чемпіонату Європи. І нехай "три леви" мало забивають, вони мають достатньо досвіду виступів у чвертьфіналах, півфіналах і навіть у фіналі під керівництвом Саутгейта. У складі є і досвідчені бійці та молоді таланти. Харрі Кейн готовий стати найкращим бомбардиром Євро-2024. Але тут важливо згадати про "прокляття капітана". Він ще не вигравав серйозних трофеїв у своїй кар'єрі. Навіть після переходу Кейна до "Баварії" мюнхенці раптово пропустили чемпіонство.

Ламін Яма під час тренування. Фото: Reuters/Robin Rudel

Шанси Іспанії на перемогу

"Червона фурія" ще нещодавно була законодавицею мод у світовому футболі. Але вже минуло понад 10 років з того часу, як ця команда домінувала у матчі з будь-яким суперником. Не виключено, що триразові переможці чемпіонатів Європи закінчили зміну поколінь і знову готові до перемог.

Ніко Вільямс став зіркою "червоної фурії". Фото: Reuters/Robin Rudel

Збірна Іспанії стала єдиним грандом, який демонструє яскравий атакувальний футбол на Євро-2024. Підопічні Луїса де ла Фуенте виграли всі матчі на турнірі, не пропустили жодного м'яча в рамках групової стадії та здобули дві вольові перемоги у плей-офф.

Іспанці мали складних суперників у чвертьфіналі та півфіналі Євро-2024. З німцями довелося грати екстратайми, французи першими забили гол у ворота Унаї Симона. Але нинішній склад "червоної фурії" вирізняє вміння справлятися з проблемами. Чи допоможе вона збірній Іспанії у фіналі Євро-2024?

До складу команди після дискваліфікації повернуться захисники Ле Норман та Карвахаль. У повному порядку й головні молоді зірки — Ніко Вільямс та Ламін Ямал, якому нещодавно виповнилося 17 років. А ось Педрі не зіграє через травму.

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