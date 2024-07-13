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Проклятие Харри Кейна в финале Евро-2024 — анонс матча Испания — Англия

13 июля 2024 15:32
Валерий Ковалевич - Редактор
Финал Евро 2024: Испания Англия — когда будет матч — анонс
Харри Кейн может стать лучшим бомбардиром Евро-2024. Фото: Reuters/Wolfgang Rattay
Валерий Ковалевич - Редактор

В финале чемпионата Европы по футболу встретятся две команды с большими армиями поклонников по всему миру. На поле стадиона в Берлине выйдут одни из фаворитов турнира англичане и испанцы, которые приятно удивили на Евро-2024. 

Букмекеры считают фаворитом команду Гарета Саутгейта, но у Испании будет шанс на трофей, сообщает портал Новини.LIVE. 

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В воскресенье, 14 июля, в 22:00 по киевскому времени судья Франсуа Летексье выведет сборные Англии и Испании на поле "Олимпиаштадиона" в Берлине, где пройдет финал Евро-2024. По мнению экспертов, у "трех львов" выше шансы на победу, но "красная фурия" уже неоднократно приятно удивляла на этом турнире. 

Букайо Сака
Букайо Сака после того, как отменили его гол. Фото: Reuters/Leon Kuegeler

Готовность Англии к финалу 

Шкала эмоций по отношению к Гарету Саутгейту по ходу Евро-2024 постоянно менялась. Перед турниром "трех львов" считали одним из главных фаворитов. Во время континентального первенства неубедительная игра англичан стала поводом для критики. Но после выхода команды в финал Футбольная Ассоциация хочет продлить контракт с Саутгейтом. 

Харри Кейн на Евро-2024
Харри Кейн забивает пенальти. Фото: Reuters/Lee Smith

Наставник сборной Англии стал первым тренером не из Германии, которому удалось дважды подряд вывести свою команду в финал чемпионата Европы. И пусть "три льва" мало забивают, у них достаточно опыта выступлений в четвертьфиналах, полуфиналах и даже в финале под руководством Саутгейта. В составе есть и опытные бойцы, и молодые таланты. Харри Кейн готов стать лучшим бомбардиром Евро-2024. Но тут важно вспомнить о "проклятии капитана". Он еще не выигрывал серьезные трофеи в своей карьере. Даже после перехода Кейна в "Баварию" мюнхенцы внезапно упустили чемпионство. 

Ламин Ямал
Ламин Ямал во время тренировки. Фото: Reuters/Robin Rudel

Шансы Испании на победу 

"Красная фурия" еще недавно была законодательницей мод в мировом футболе. Но уже прошло больше 10 лет с тех пор, как эта команда доминировала в матче с любым соперником. Не исключено, что трехкратные победители чемпионатов Европы закончили смену поколений и снова готовы к большим победам. 

Нико Уильямс
Нико Уильямс стал звездой "красной фурии". Фото: Reuters/Robin Rudel

Сборная Испании стала единственным грандом, который демонстрирует яркий, атакующий футбол на Евро-2024. Подопечные Луиса де ла Фуэнте выиграли все матчи на турнире, не пропустили ни одного мяча в рамках групповой стадии и одержали две волевые победы в плей-офф. 

У испанцев были сложные соперники в четвертьфинале и полуфинале Евро-2024. С немцами пришлось играть экстра-таймы, французы первыми забили гол в ворота Унаи Симона. Но нынешний состав "красной фурии" отличает умение справляться с проблемами. Поможет ли оно сборной Испании в финале Евро-2024? 

В состав команды после дисквалификации вернутся защитники Ле Норман и Карвахаль. В полном порядке и главные молодые звезды — Нико Уильямс и Ламин Ямал, которому недавно исполнилось 17 лет. А вот Педри не сыграет из-за травмы. 

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Испания — Англия — где смотреть финальный матч Евро-2024.

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