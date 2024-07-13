Испания — Англия — прогноз и ставки на финал Евро-2024

Букмекеры назвали неожиданного фаворита перед финалом Евро-2024 Испания — Англия
Сборные Испании и Англии продолжают подготовку к финалу Евро-2024, который состоится в воскресенье, 14 июля. Матч начнется в 22:00 по киевскому времени.
Команды выведет на поле берлинского "Олимпиаштадиона" главный судья Франсуа Летексье, напоминает портал Новини.LIVE.
Команда Гарета Саутгейта считалась одним из главных фаворитов Евро-2024 перед стартом турнира в Германии. Сборная Англии добралась до финала, но эксперты считают ее игру неубедительной, а потому фаворитом финального поединка стали испанцы.
На что сделать ставку в матче Испания — Англия
Букмекеры отдают небольшое преимущество "красной фурии" перед финалом Евро-2024. К примеру, букмекер GG.BET дает такие коэффициенты на победу и ничью в основное время:
- Победа Испании – 2.51
- Ничья – 2.88
- Победа Англии – 3.69.
Ставка на проход (завоевание трофея в основное время, по итогам экстра-таймов или серии пенальти) сборной Испании составляет 1.63. Такой же прогноз в пользу сборной Англии оценивается коэффициентом 2.52.
Согласно мнению экспертов, финал Евро-2024 не будет результативным. Ставка на "Тотал Больше 2,5" голов оценена коэффициентом 2.80. На "Тотал Меньше 2,5" гола можно сделать ставку с коэффициентом 1.38.
Также доступны ставки на автора гола в финале Евро-2024. Если Ламин Ямал забьет в ворота Джордана Пикфорда и увеличит шансы на получение приза "Лучшему молодому игроку турнира", сработает ставка с коэффициентом 6.17. А что по другим футболистам?
- Харри Кейн (Англия) — 3.21
- Дани Ольмо (Испания) — 5.08
- Джуд Беллингем (Англия) — 5.56
- Альваро Мората (Испания) — 6.78.
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