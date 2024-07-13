Испания — Англия — прогноз и ставки на финал Евро-2024

Джуд Беллингем во время тренировки сборной Англии на Евро-2024. Фото: Reuters/Lee Smith

Сборные Испании и Англии продолжают подготовку к финалу Евро-2024, который состоится в воскресенье, 14 июля. Матч начнется в 22:00 по киевскому времени.

Команды выведет на поле берлинского "Олимпиаштадиона" главный судья Франсуа Летексье, напоминает портал Новини.LIVE.

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Команда Гарета Саутгейта считалась одним из главных фаворитов Евро-2024 перед стартом турнира в Германии. Сборная Англии добралась до финала, но эксперты считают ее игру неубедительной, а потому фаворитом финального поединка стали испанцы.

Гарет Саутгейт готовит "трех львов" к финалу. Фото: Reuters/Lee Smith

На что сделать ставку в матче Испания — Англия

Букмекеры отдают небольшое преимущество "красной фурии" перед финалом Евро-2024. К примеру, букмекер GG.BET дает такие коэффициенты на победу и ничью в основное время:

Победа Испании – 2.51

Ничья – 2.88

Победа Англии – 3.69.

Тренер Луис де ла Фуэнте во время тренировки. Фото: Reuters/Robin Rudel

Ставка на проход (завоевание трофея в основное время, по итогам экстра-таймов или серии пенальти) сборной Испании составляет 1.63. Такой же прогноз в пользу сборной Англии оценивается коэффициентом 2.52.

Согласно мнению экспертов, финал Евро-2024 не будет результативным. Ставка на "Тотал Больше 2,5" голов оценена коэффициентом 2.80. На "Тотал Меньше 2,5" гола можно сделать ставку с коэффициентом 1.38.

Сборная Испании на Евро-2024. Фото: Reuters/Michaela Stache

Также доступны ставки на автора гола в финале Евро-2024. Если Ламин Ямал забьет в ворота Джордана Пикфорда и увеличит шансы на получение приза "Лучшему молодому игроку турнира", сработает ставка с коэффициентом 6.17. А что по другим футболистам?

Харри Кейн (Англия) — 3.21

Дани Ольмо (Испания) — 5.08

Джуд Беллингем (Англия) — 5.56

Альваро Мората (Испания) — 6.78.

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