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Букмекеры назвали неожиданного фаворита перед финалом Евро-2024 Испания — Англия

13 июля 2024 20:03
Валерий Ковалевич - Редактор
Испания — Англия — прогноз и ставки на финал Евро-2024
Джуд Беллингем во время тренировки сборной Англии на Евро-2024. Фото: Reuters/Lee Smith
Валерий Ковалевич - Редактор

Сборные Испании и Англии продолжают подготовку к финалу Евро-2024, который состоится в воскресенье, 14 июля. Матч начнется в 22:00 по киевскому времени. 

Команды выведет на поле берлинского "Олимпиаштадиона" главный судья Франсуа Летексье, напоминает портал Новини.LIVE. 

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Команда Гарета Саутгейта считалась одним из главных фаворитов Евро-2024 перед стартом турнира в Германии. Сборная Англии добралась до финала, но эксперты считают ее игру неубедительной, а потому фаворитом финального поединка стали испанцы. 

Гарет Саутгейт
Гарет Саутгейт готовит "трех львов" к финалу. Фото: Reuters/Lee Smith

На что сделать ставку в матче Испания — Англия 

Букмекеры отдают небольшое преимущество "красной фурии" перед финалом Евро-2024. К примеру, букмекер GG.BET дает такие коэффициенты на победу и ничью в основное время:

  • Победа Испании – 2.51
  • Ничья – 2.88
  • Победа Англии – 3.69. 
Луис де ла Фуэнте
Тренер Луис де ла Фуэнте во время тренировки. Фото: Reuters/Robin Rudel

Ставка на проход (завоевание трофея в основное время, по итогам экстра-таймов или серии пенальти) сборной Испании составляет 1.63. Такой же прогноз в пользу сборной Англии оценивается коэффициентом 2.52

Согласно мнению экспертов, финал Евро-2024 не будет результативным. Ставка на "Тотал Больше 2,5" голов оценена коэффициентом 2.80. На "Тотал Меньше 2,5" гола можно сделать ставку с коэффициентом 1.38. 

Сборная Испании на Евро-2024
Сборная Испании на Евро-2024. Фото: Reuters/Michaela Stache

Также доступны ставки на автора гола в финале Евро-2024. Если Ламин Ямал забьет в ворота Джордана Пикфорда и увеличит шансы на получение приза "Лучшему молодому игроку турнира", сработает ставка с коэффициентом 6.17. А что по другим футболистам? 

  • Харри Кейн (Англия) — 3.21
  • Дани Ольмо (Испания) — 5.08
  • Джуд Беллингем (Англия) — 5.56
  • Альваро Мората (Испания) — 6.78. 

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