Фінал чемпіонату Європи: Іспанія наприкінці матчу вирвала перемогу над Англією

Матч Іспанія — Англія. Фото: x.com/EURO2024

У Берліні пройшов фінальний матч чемпіонату Європи-2024. У цій грі зустрілися Іспанія та Англія.

Іспанія перемогла Англію з рахунком 2:1, повідомив портал Новини.LIVE.

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Матч Іспанія — Англія

Іспанія з перших хвилин матчу взяла м'яч під свій контроль, але жодного очікуваного домінування не спостерігалося.

Перший момент у іспанців з'явився на 13-й хвилині, коли Вільямс подав кутовий із лівого флангу на дальню штангу, де Родрі скинув м'яч на Ле Нормана, який невдало пробив через себе.

Всупереч першому моменту, він був єдиним у іспанців у першій половині матчу. Англійці лише у доданий час відповіли ударом Фодена зльоту до рук голкіперу.

Другий тайм розпочався із потужного навали на ворота Англії. На початку другої половини Ямал із правого флангу змістився до центру та віддав м'яч на протилежний фланг, де Вільямс пробив точно у лівий правий кут воріт.

Після забитого м'яча Іспанія ще активніше почала атакувати й в наступні 25 хвилин могли забивати Вільямс, Ольмо, Ямал, Руїс. Іноді футболістам не вистачало точності, але й були моменти із чудовою грою Пікфорда.

Несподіваним став гол Англії. На 73-й хвилині Сака втік у контратаку правим флангом і потім віддав у центр на Беллінгема, який відпасував далі, де Палмер з-за меж штрафного майданчика пробив низом у лівий кут воріт.

Матч неспішно йшов до екстра-таймів, але Іспанія забила. На 86-й хвилині Кукурелья з лівого флангу прострілив у штрафний майданчик, де Оярсабаль випередив захисника і в дотик забив.

На 90-й хвилині після кутового Райс пробив головою, але Ольмо виніс м'яч із лінії воріт. Це був останній момент у матчі.

Іспанія — Англія — 2:1

Голи: Вільямс, 47, Оярсабаль, 86 — Палмер, 73

Іспанія: Сімон — Карвахаль, Ле Норман (Начо, 83), Лапорт, Кукурелья — Родрі (Субіменді, 46), Руїс — Ямал (Меріно, 89), Ольмо, Вільямс — Мората (Оярсабаль, 67).

Головний тренер: Луїс де ла Фуенте

Англія: Пікфорд — Вокер, Стоунз, Геї — Сака, Мейну (Палмер, 70), Райс, Шоу — Фоден (Тоуні, 89), Беллінгем — Кейн (Воткінс, 61).

Головний тренер: Гарет Саутгейт.

Попередження: Ольмо, Воткінс — Кейн, Стоунз.

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