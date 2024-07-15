Саутгейт розповів про майбутнє у збірній Англії після програшу Іспанії у фіналі Євро

Головний тренер збірної Англії Гарет Саутгейт. Фото: x.com/england

У фіналі чемпіонату Європи з футболу збірна Англії програла Іспанії з рахунком 1:2. Для головного тренера "трьох левів" Гарета Саутгейта це другий програний фінал поспіль.

Після матчу Саутгейт висловився про своє майбутнє у команді. Слова фахівця наводить BBC.

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За словами головного тренера збірної Англії, на цю мить не підходящий час для ухвалення настільки складного рішення, оскільки він перебуває в емоційному стані.

"Не думаю, що зараз слушний час для прийняття такого рішення. Мені потрібно поговорити з потрібними людьми. Зараз не час", — сказав тренер.

Щодо поразки Саутгейт зазначив, що Іспанія заслужено виграла у фіналі, оскільки краще контролювала м'яч та зберегла концентрацію наприкінці матчу.

Саутгейт вважає, що його команді забракло зовсім небагато, щоб зрівняти рахунок чи виграти, але перемогли ті, хто заслужив.

"Іспанія показала себе найкращою командою на турнірі. Ми недостатньо добре тримали м'яч, але залишалися у грі до останніх 10 хвилин. Мені дуже шкода всіх.

Гравці були чудові, і я пишаюся тим, що вони зробили. Нам не вистачило зовсім небагато.

Після голу Палмера ми отримали імпульс і мали гарну нагоду зрівняти рахунок наприкінці матчу. Але я не впевнений, що ми зробили достатньо для перемоги за 90 хвилин", — зазначив Саутгейт.

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