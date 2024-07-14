Никита Кравченко покидает Динамо Киев и присоединяется к Александрии

Динамо расторгло контракт с известным футболистом
Киевское "Динамо" осталось без одного из правых защитников. Из клуба ушел Никита Кравченко.
"Динамо" сообщило о расторжении контракта с Кравченко.
"Динамо" отдало игрока
Кравченко является воспитанником мариупольского "Ильичевца" ("Мариуполя"), который в 2015 году перешел в "Динамо".
Закрепиться в "Динамо" Кравченко не смог и потому играл в арендах в "Олимпике", "Колосе", "Днепре-1", снова в "Колосе" и последний сезон он провел в "Полесье", где сыграл в четырнадцати матчах.
"Спасибо Никите за годы, проведенные в "Динамо", и желаем успешных выступлений за новый клуб", — сообщили в "Динамо".
После того как "Динамо" предоставило Кравченко статус свободного агента, футболист подписал полноценный двухлетний контракт с "Александрией".
Кравченко за свою карьеру провел 87 официальных матчей, где отдал девять ассистов.
На международном уровне Кравченко выступал за сборную Украины U-20.
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