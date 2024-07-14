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Динамо расторгло контракт с известным футболистом

14 июля 2024 23:20
Агабекян Карен - редактор
Агабекян Карен
редактор
Никита Кравченко покидает Динамо Киев и присоединяется к Александрии
Бывший футболист "Динамо" Никита Кравченко. Фото: "Динамо"
Агабекян Карен - редактор
Агабекян Карен
редактор

Киевское "Динамо" осталось без одного из правых защитников. Из клуба ушел Никита Кравченко.

"Динамо" сообщило о расторжении контракта с Кравченко.

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Кравченко является воспитанником мариупольского "Ильичевца" ("Мариуполя"), который в 2015 году перешел в "Динамо".

Закрепиться в "Динамо" Кравченко не смог и потому играл в арендах в "Олимпике", "Колосе", "Днепре-1", снова в "Колосе" и последний сезон он провел в "Полесье", где сыграл в четырнадцати матчах.

"Спасибо Никите за годы, проведенные в "Динамо", и желаем успешных выступлений за новый клуб", — сообщили в "Динамо".

После того как "Динамо" предоставило Кравченко статус свободного агента, футболист подписал полноценный двухлетний контракт с "Александрией".

Никита Кравченко
Бывший футболист "Динамо" Никита Кравченко представлен игроком "Александрии". Фото: "Александрия"

Кравченко за свою карьеру провел 87 официальных матчей, где отдал девять ассистов.

На международном уровне Кравченко выступал за сборную Украины U-20.

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