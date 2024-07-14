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Динамо розірвало контракт з відомим футболістом

14 липня 2024 23:20
Агабекян Карен - редактор
Агабекян Карен
редактор
Микита Кравченко залишає Динамо Київ і приєднується до Олександрії
Колишній футболіст "Динамо" Микита Кравченко. Фото: "Динамо"
Агабекян Карен - редактор
Агабекян Карен
редактор

Київське "Динамо" залишилося без одного із правих захисників. З клубу пішов Микита Кравченко.

"Динамо" повідомило про розірвання контракту з Кравченком.

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Кравченко є вихованцем маріупольського "Іллічівця" ("Маріуполя"), який в 2015-му році перейшов у "Динамо".

Закріпитися в "Динамо" Кравченко не зміг й тому грав у орендах у "Олімпіку", "Колосі", "Дніпрі-1", знову в "Колосі" та останній сезон він провів у "Поліссі", де зіграв у чотирнадцяти матчах.

"Дякуємо Микиті за роки, проведені у "Динамо", та бажаємо успішних виступів за новий клуб", — повідомили в "Динамо".

Після того як "Динамо" надало Кравченку статус вільного агента, футболіст підписав повноцінний дворічний контракт з "Олександрією".

Никита Кравченко
Колишній футболіст "Динамо" Микита Кравченко представлений гравцем "Олександрії". Фото: "Олександрія"

Кравченко за свою кар’єру Кравченко провів 87 офіційних матчів, де віддав дев’ять асистів.

На міжнародному рівні Кравченко виступав за збірну України U-20.

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