Динамо зіграло внічию з Шальке завдяки голам Царенко та Ваната

Матч "Динамо" — "Шальке". Фото: "Динамо"

На тренувальному зборі київське "Динамо" зіграло другий товариський матч. Суперником команди Олександра Шовковського був семиразовий чемпіон Німеччини "Шальке" із Гельзенкірхена.

Матч українського та німецького клубів не виявив переможця, повідомив портал Новини.LIVE.

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"Динамо" активно розпочало матч та змусила суперника не встигати за швидкими атаками.

Перший гол кияни забили на 14-й хвилині, коли Тимчик пронісся по правому флангу та віддав пас на Царенка і той ударом повз воротаря відкрив рахунок.

Після пропущеного голу "Шальке" почав атакував гостріше. На 30-й хвилині після стандарту Кенан Караман ударом головою зрівняв рахунок.

В другому таймі Мусса Сілла потужним ударом із гострого кута вивів "Шальке" вперед.

"Динамо" вдалося відновити парітет на 67-й хвилині після точного удару Ваната з пасу Піхальонка.

Динамо — Шальке — 2:2

Голы: Царенко, 14, Ванат, 67 — Кенан Караман, 30, Мусса Сілла, 57

"Динамо": Бущан (Нещерет, 46) — Малиш (Караваєв, 62), Тимчик (Біловар, 62), Дячук (Попов, 62), Дубінчак (Вівчаренко, 62) — Андрієвський (Бражко, 62), Царенко (Шепелєв, 62), Буяльський (Шапаренко, 62), Лонвейк (Піхальонок, 62), Ярмоленко (Волошин, 46) — Супряга (Ванат, 62).

Попередження: Андрієвський, Тимчик, Шапаренко — Мор, Айдин, Гантенбайн.

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