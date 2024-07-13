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Динамо з голом Ваната не програло семиразовому чемпіону Німеччини

13 липня 2024 21:26
Агабекян Карен - редактор
Агабекян Карен
редактор
Динамо зіграло внічию з Шальке завдяки голам Царенко та Ваната
Матч "Динамо" — "Шальке". Фото: "Динамо"
Агабекян Карен - редактор
Агабекян Карен
редактор

На тренувальному зборі київське "Динамо" зіграло другий товариський матч. Суперником команди Олександра Шовковського був семиразовий чемпіон Німеччини "Шальке" із Гельзенкірхена.

Матч українського та німецького клубів не виявив переможця, повідомив портал Новини.LIVE.

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"Динамо" активно розпочало матч та змусила суперника не встигати за швидкими атаками.

Перший гол кияни забили на 14-й хвилині, коли Тимчик пронісся по правому флангу та віддав пас на Царенка і той ударом повз воротаря відкрив рахунок.

Після пропущеного голу "Шальке" почав атакував гостріше. На 30-й хвилині після стандарту Кенан Караман ударом головою зрівняв рахунок.

В другому таймі Мусса Сілла потужним ударом із гострого кута вивів "Шальке" вперед.

"Динамо" вдалося відновити парітет на 67-й хвилині після точного удару Ваната з пасу Піхальонка.

Динамо — Шальке — 2:2

Голы: Царенко, 14, Ванат, 67 — Кенан Караман, 30, Мусса Сілла, 57

"Динамо": Бущан (Нещерет, 46) — Малиш (Караваєв, 62), Тимчик (Біловар, 62), Дячук (Попов, 62), Дубінчак (Вівчаренко, 62) — Андрієвський (Бражко, 62), Царенко (Шепелєв, 62), Буяльський (Шапаренко, 62), Лонвейк (Піхальонок, 62), Ярмоленко (Волошин, 46) — Супряга (Ванат, 62).

Попередження: Андрієвський, Тимчик, Шапаренко — Мор, Айдин, Гантенбайн.

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футбол Динамо Владислав Ванат Олександр Шовковський Антон Царенко

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