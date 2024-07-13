Динамо сыграло вничью с Шальке благодаря голам Царенко и Ваната

Матч "Динамо" — "Шальке". Фото: "Динамо"

На тренировочном сборе киевское "Динамо" сыграло второй товарищеский матч. Соперником команды Александра Шовковского был семикратный чемпион Германии "Шальке" из Гельзенкирхена.

Матч украинского и немецкого клубов не нашел победителя, сообщил портал Новини.LIVE.

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"Динамо" активно начало матч и заставило соперника не успевать за быстрыми атаками.

Первый гол киевляне забили на 14-й минуте, когда Тымчик пронесся по правому флангу и отдал пас на Царенко и тот ударом мимо вратаря открыл счет.

После пропущенного гола "Шальке" начал атаковать острее. На 30-й минуте после стандарта Кенан Караман ударом головой сравнял счет.

Во втором тайме Мусса Силла мощным ударом с острого угла вывел "Шальке" вперед.

"Динамо" удалось восстановить паритет на 67-й минуте после точного удара Ваната с паса Пихаленка.

Динамо — Шальке — 2:2

Голый: Царенко, 14, Ванат, 67 — Кенан Караман, 30, Мусса Силла, 57

"Динамо": Бущан (Нещерет, 46) — Малыш (Караваев, 62), Тимчик (Беловар, 62), Дячук (Попов, 62), Дубинчак (Овчаренко, 62) — Андриевский (Бражко, 62), Царенко (Шепелев, 62), Буяльский (Шапаренко, 62), Лонвейк (Пихалонок, 62), Ярмоленко (Волошин, 46) — Супряга (Ванат, 62).

Предупреждения: Андриевский, Тимчик, Шапаренко — Мор, Айдын, Гантенбайн.

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