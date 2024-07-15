Харрі Кейн пояснив поразку збірної Англії у фіналі Євро-2024

Харрі Кейн після поразки від збірної Іспанії. Фото: Reuters/Kai Pfaffenbach

Форвард мюнхенської "Баварії" та збірної Англії Харрі Кейн не зміг стримати емоції після фінального свистка Франсуа Летексьє у фіналі Євро-2024. Досвідчений футболіст пояснив, чому його команда знову не зуміла виграти трофей.

Кейн розчарований ставленням уболівальників до збірної Англії, повідомляє The Guardian.

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Британські журналісти назвали Харрі Кейна одним із головних невдах у складі збірної Англії. Досвідчений футболіст зіграв у шести фіналах за свою кар'єру, не виграв жодного трофея та не забив у цих матчах жодного гола.

Йдеться про фінал Ліги чемпіонів і два фінали Кубка англійської ліги з "Тоттенгемом", Суперкубку Німеччини у складі "Баварії" та два фінали чемпіонату Європи.

Харрі Кейн із медаллю віце-чемпіона Євро-2024. Фото: Reuters/Lisi Niesner

Що Кейн сказав про поразку збірної Англії

Капітан "трьох левів" перепросив перед усіма вболівальниками національної команди й заявив, що вина за поразку лежить виключно на футболістах. Він попросив не критикувати тренерський штаб, який зробив усе можливе для підготовки збірної Англії до турніру.

"Ми продемонстрували характер на Євро-2024 і показали, що можемо виривати перемогу навіть у тих матчах, у яких першими пропускаємо гол. Але неможливо так грати у кожному матчі. Будь-яка помилка може позбавити нас титулу, і проблема в тому, що ми досі робимо ці помилки", — пояснив Кейн.

Також форвард звернувся до вболівальників із проханням підтримувати команду до кінця та не йти зі стадіонів до кінця матчів.

Нагадаємо, "Динамо" розірвало контракт з відомим футболістом.

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